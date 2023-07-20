改善疫後缺工！她參加受訓找到工作 政府還送5千元獎勵金

疫後缺工嚴重，勞動部為此最近推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，台中市1名56歲的江小姐就因此參加勞動力發展署中彰投分署開辦的「旅館房務暨接待人員培訓班」，結訓後不僅馬上找到工作，還獲得5千元參訓獎勵金。

勞動力發展署中彰投分署說，「疫後改善缺工擴大就業方案」中的一項為補助符合相關職類職訓專班結訓學員，參訓獎勵金每人5千元，偏遠（特定）地區再加碼3千元，希望透過獎勵機制吸引更多民眾投入旅宿業訓練課程。

例如，委託新南投婦女之友會辦理的「旅館房務暨接待人員培訓班」符合擴大就業方案適用類別，培訓內容包括國際禮儀、登記住房、房務清潔、舖床、簡易採購、及旅館內的電器維護保養等，尤其著重實務操作，並規畫以南投市、草屯鎮及名間鄉等鄰近鄉鎮的汽車旅館及飯店民宿作為學員訓後推介就業的廠商，結訓的30名學員都獲得參訓獎勵金。

江小姐因公司暫停營運而失業，她說待業快半年十分焦慮，沒想到受訓找到工作，還有獎金可拿，雖然每天得從大里騎半小時車到南投上課，卻覺得很值得。

她說，培訓上課內容都是直接與職場接軌的實務操作，連續5天、每天7小時的扎實訓練，使她有信心投入旅宿業，並朝民宿管家的方向就業。

中彰投分署表示，自8月起會另開設4班次旅宿業缺工職前訓練專班，歡迎待業者踴躍報名。如果想進一步瞭解方案內容，歡迎上網台灣就業通網站專區(special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html)查詢，或洽04，23592181。