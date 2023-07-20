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台中斥資8620萬拓寬 烏日光竹橋改建力拚今年10月完工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建設局長陳大田今天下午視察烏日區光竹橋改建工程。記者趙容萱／攝影
台中市建設局長陳大田今天下午視察烏日區光竹橋改建工程。記者趙容萱／攝影

台中市烏日區光竹橋原為4.2公尺寬，配合前竹地區區段徵收，由市府斥資8620萬元改建為13.5公尺寬大橋。建設局長陳大田今天視察時說，光竹橋為烏日連接南區重要橋梁，當地居民關心改建工程品質與進度，目前工程進度達78.68%，超前22.6%，力拚今年10月完工。

陳大田今天下午3時30分視察光竹橋改建工程，並指示施工團隊落實橋梁護岸品質，並兼顧汛期防汛應變及整備。

陳大田說明，光竹橋舊橋跨越旱溪，興建至今超過43年，為長60公尺、寬4.2公尺鋼梁橋，位於截彎取直段，是烏日連接南區的要道，建設局配合前竹區段徵收工程，改建拓寬至13.5公尺，並設置雙側各2.5公尺寬人行及自行車道，超前部署以因應區徵開發後聯外交通需求，促進都市均衡發展。

陳大田指出，光竹橋改建工程，市府投入8620萬元，工程進度達78.68%，進度超前22.6%，期勉施工團隊能早日完成橋梁道路及相關附屬設施，力拚今年10月完工，並配合後續前竹地區區段徵收工程開通，提供市民舒適安全的通行環境。

台中市建設局長陳大田今天下午視察烏日區光竹橋改建工程。記者趙容萱／攝影
台中市建設局長陳大田今天下午視察烏日區光竹橋改建工程。記者趙容萱／攝影
台中市建設局長陳大田今天下午視察烏日區光竹橋改建工程。記者趙容萱／攝影
台中市建設局長陳大田今天下午視察烏日區光竹橋改建工程。記者趙容萱／攝影

區段徵收 團隊

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