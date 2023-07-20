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國小施工移植樹木意外挖出日治時期糖鐵遺跡 議員籲擴大挖掘

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東區過去有製糖業，近日樂業國小道路工程移植樹木時，挖出47塊五分車水泥枕木，民進黨議員江肇國昨天召集會勘，推測是日治時期糖鐵採用的洋灰軌枕。圖／江肇國提供
台中市東區過去有製糖業，近日樂業國小道路工程移植樹木時，挖出47塊五分車水泥枕木，民進黨議員江肇國昨天召集會勘，推測是日治時期糖鐵採用的洋灰軌枕。圖／江肇國提供

台中市東區過去有製糖業，目前還保有帝國製糖廠台中營業所，近日樂業國小道路工程移植樹木時，挖出47塊五分車水泥枕木，民進黨議員江肇國昨天召集會勘，推測是日治時期糖鐵採用的洋灰軌枕，要求擴大挖掘，並打造歷史遺構公園。台中市文資處表示，文資委員推測是糖鐵枕軌，但仍待進一步確認，周邊的湧泉公園已有糖鐵解說與意象保存，遺構公園得再評估。

東區樂業國小近日實施道路打通工程，廠商在移植樹木時，意外挖出47塊五分車水泥枕木，初步推測為日治時期使用的洋灰軌枕，是見證過去台中糖業發展的歷史遺構。民進黨議員江肇國接獲文史團體通報後，昨天邀集台中市文資處及台中文史復興組合前往會勘。

江肇國表示，市府除針對已挖出的水泥枕木啟動文資審議程序，評估可否作為糖業文化資產保存，並要求擴大挖掘，讓更多被埋藏的歷史文物重見天日。他也建議市府在現地打造歷史遺跡特色公園，除現地保存珍貴歷史記憶，也能發展當地觀光。

台中市文資處長李智富表示，經文資委員推測可能為台中糖廠範圍，但仍待進一步確認。枕木為鐵道運輸的耗材，建議可留做景觀展示，並輔以解說，呈現過去地區產業發展脈絡的共同記憶，目前在湧泉公園已將五分車意象納入景觀展示設計，讓市民了解在地歷史與產業發展脈絡，遺構公園則得再評估。

建設局表示，樂業國小西側10米道路打通工程，目前工程進度50%，將計畫範圍內受保護樹木移植至南側泉源公園，在開挖公園樹穴時發現枕木，已先行堆放，後續將配合文資處依相關規定辦理。

台中市東區過去有製糖業，近日樂業國小道路工程移植樹木時，挖出47塊五分車水泥枕木，民進黨議員江肇國昨天召集會勘，推測是日治時期糖鐵採用的洋灰軌枕，要求擴大挖掘，並打造歷史遺構公園。圖／江肇國提供
台中市東區過去有製糖業，近日樂業國小道路工程移植樹木時，挖出47塊五分車水泥枕木，民進黨議員江肇國昨天召集會勘，推測是日治時期糖鐵採用的洋灰軌枕，要求擴大挖掘，並打造歷史遺構公園。圖／江肇國提供
台中市東區過去有製糖業，近日樂業國小道路工程移植樹木時，挖出47塊五分車水泥枕木，民進黨議員江肇國昨天召集會勘，推測是日治時期糖鐵採用的洋灰軌枕。圖／江肇國提供
台中市東區過去有製糖業，近日樂業國小道路工程移植樹木時，挖出47塊五分車水泥枕木，民進黨議員江肇國昨天召集會勘，推測是日治時期糖鐵採用的洋灰軌枕。圖／江肇國提供

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