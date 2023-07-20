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台中屯區首座寵物公園 規畫明年在霧峰第二公墓動工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中屯區首座寵物公園，規畫明年在霧峰第二公墓動工。圖／李天生提供
台中屯區首座寵物公園，規畫明年在霧峰第二公墓動工。圖／李天生提供

台中市霧峰第二公墓正進行轉型綠美化，鑑於飼養寵物風氣盛行，屯區至今沒有寵物公園，市議員李天生建議在園區內規畫設置寵物專區，經市長盧秀燕同意，建設局今會勘，並表示明年將動工。

李天生說，他在議會提案要求設置屯區寵物公園，獲得市長盧秀燕支持，指示建設局、動保處配合，不過連續查看多處公園及河床地，都無法獲得突破，目前因霧峰第二公墓正在進行轉型綠美化工程，因此計畫把屯區寵物公園納入規畫。由於該處佔地寬廣、距住家有段距離，獲各方共識，希望盡速完成，成為屯區第一座寵物公園。

建設局說明，第二公墓面積約9.6公頃，生命禮儀管理處已完成公墓遷葬作業，並由建設局進行水土保持工程，將在水保設施完成後，繼續辦理綠美化工程，分別種植喬木、灌木、草皮及建置步道、座椅、噴灌、照明、滯洪池、停車場等設施。

動保處指出，寵物專區占地約1千5百平方公尺，其中大狗區1千平方公尺，小狗區5百平方公尺，並將施設寵物運動、飲水、洗手足台及安全圍籬、座椅、垃圾桶、告示牌等設施，預計明年6月底提送先期規畫報告，送建設局作細部設計及維管。

本堂里長林錦池要求，市府須重視日後園區的管理維護工作，避免出現汙染等困擾問題。

台中屯區首座寵物公園，規畫明年在霧峰第二公墓動工，市議員李天生（左）和市府人員今會勘。圖／李天生提供
台中屯區首座寵物公園，規畫明年在霧峰第二公墓動工，市議員李天生（左）和市府人員今會勘。圖／李天生提供

寵物 綠美化 盧秀燕

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