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竹山漆彈場專業完善 漆彈賽每年吸引數百愛好者報名與賽

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將擴大邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將擴大邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供

漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，少有人知在竹山鎮內就有一座專業的漆彈場，鎮公所為了帶動更多漆彈同好前來參與，多年來大力推廣這項擬真刺激的運動，每屆都吸引數百人報名與賽，鎮長陳東睦表示，漆彈不同於其他運動，具備訓練選手的敏捷動作以及專注力，比賽時間不長，如何在短時間內鎖定目標、一邊還要確保自己不被打中，是一個很有趣而且會建立自己自信度的比賽。

南投縣體育會漆彈委員會表示，漆彈不同於其他運動，這種運動是要訓練選手的敏捷動作、以及專注力，在遊戲過程中共同體驗冒險、競爭、刺激，藉此發揮團體作戰的能力 ，比賽時間不長，藉團體合作中來達成攻占目標及任務，與賽者在短時間內鎖定目標、一邊還要確保自己不被打中，是一個很有趣而且會建立自己自信度的比賽。

竹山鎮公所指出，竹山擁有標準完善的漆彈場，加上不少國家級選手也都在竹山練習比賽，有鑑於竹山漆彈賽每年報名都相當踴躍，很多人都反應沒報到名很惋惜，為讓民眾都盡量能夠圓夢，今年暑假從舉辦暑假漆彈生活營開始，第一次舉辦就吸引了300多位國小學生報名參賽，另外在10月7日也將舉辦竹山鎮長盃漆彈賽，即日起可至竹山鎮公所app進行報名，報名截止日期9月18日。

鎮長陳東睦表示，辦理漆彈賽期盼能提升地方運動風氣，並增加學生規律運動人口，8月1日的全鎮國小漆彈賽分為「分隊戰組」及「越野定靶體驗組」，歡迎有興趣的大小朋友藉由比賽讓大家也能感受漆彈的樂趣。

漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將擴大邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將擴大邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將擴大邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將擴大邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將擴大邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將擴大邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供

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