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合歡山公路18.7K坍方仍得修 25日起夜間封路施工

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
公路總局將持續搶修台14甲線18.7K翠峰路段邊坡坍方點，7月25日至8月11日夜間施工封閉。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」
公路總局將持續搶修台14甲線18.7K翠峰路段邊坡坍方點，7月25日至8月11日夜間施工封閉。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」

台14甲線是上合歡山的要道，其18.7K翠峰路段2日發生坍方，經緊急搶修，雖恢復通行，但該路段上方邊坡仍不穩定，公路總局持續搶修改善，25日起至8月11日夜間施工封閉，僅深夜24時放行10分鐘，例假日不施工，用路人注意。

合歡山是國內避暑勝地，而從南投端上山的重要道路「台14甲線」不僅是埔里、霧社、清境、台中大梨山等地區的居民及農產品運輸業者通行要道，更因沿途有清境農場、鳶峰、武嶺等熱門景點，不分四季遊客眾多，暑假更是人潮車流滿滿。

但台14甲線18.7K翠峰路段上邊坡2、3日接連發生嚴重坍方，落石一度阻斷雙向交通，經緊急搶通，交通已恢復正常通行，但因該路段上方邊坡仍不穩定，公路總局規畫「台14甲線18.7K翠峰路段邊坡搶修作業」，預計25日起啟動施工。

公路總局表示，為兼顧搶修進度及減輕交通衝擊，該搶修作業採取夜間施工，工期自下周二（25日）起至8月11日，周一至五晚上8時至隔日6時封路施工，僅深夜24時放行10分鐘，例假日不施工，呼籲有需求的用路人請避開該時段。

另，近期大梨山地區李子及水蜜桃盛產，由於這2種水果採收後無法冷藏保存，急需送至農產品批發市場販售，以確保農民經濟生計，台8線臨37便道特別加開下午6時30分貨運班次，若天氣狀況良好也允許有通行編號貨車通過便道。

公路總局也提醒，近期因山區午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，造成部分邊坡不穩定，易發生坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，上山前先作好行程規畫，並先查詢路況，若遇交管或災害路段應盡速駛離災點。

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