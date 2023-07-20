影／神岡紅土網球場有著落 民代爭取800萬拚明年3月完工

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聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法委員楊瓊瓔、台中市議員羅永珍與運動局等人到場會勘，神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口空地施作。記者林佩均／攝影
立法委員楊瓊瓔、台中市議員羅永珍與運動局等人到場會勘，神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口空地施作。記者林佩均／攝影

原坐落在神岡國小的神岡區紅土網球場，學校改建營養午餐中央廚房，立法委員楊瓊瓔與市議員羅永珍爭取，敲定神岡區中平路與神清路口約7500平方公尺空地，規劃2座紅土標準球場，爭取800萬元經費，正辦理用地分割及變更作業，預計今年10月施工，明年3月前完工。

神岡區球友指出，昔日在神岡國小內打紅土網球，因學校收回建置營養午餐中央廚房，供應神岡區5所國小午餐，球友們頓時失去球場揮灑球季，紛向立法委員楊瓊瓔、市議員羅永珍陳情。

今天上午，楊瓊瓔服務團隊、市議員羅永珍等人到場會勘，拍定於神岡區中平路、神清路口空地，約7500平方公尺規劃為神岡紅土網球場。

運動局副局長游志祥說明，現正辦理土地變更編定作業，興辦事業計畫書已依相關單位會審意見進行第一次修正；興建基地(新圳段784-1號)因領有台中縣政府核發納骨塔建築執照及使用執照，依規向都發局申請辦理法定空地分割作業。

運動局表示，將施作2座紅土網球場、燈光照明、停車空間及周邊綠美化等，工期約90天，經費800萬元。

神岡網球委員會主委陳明煬建議，神岡區許多孩子喜歡打網球，且紅土的運動傷害較少，應納入青少年培訓、球友休息區、男女廁等。圳堵里長鄭秀燕、圳前里長陳木生、新庄里長張育豪均建議增加停車格數量。

羅永珍認為，該地距離第一公墓納骨堂公廁，徒步至少5分鐘，盼將廁所納入規劃設計。

針對男女廁部分，游志祥坦言，800萬元經費要施作2面球場略為吃緊，將進行經費檢討，不排除預留汙水管線，爭取明年度預算進行二期工程，而停車場原使用AC瀝青混凝土，楊瓊瓔服務處建議改採植草磚並增設格位。

羅也提到，神岡區第三公墓已禁葬多年，她與楊瓊瓔立委爭取轉型萬坪公園，一旁游泳池已改建為籃球場、溜冰場，加上紅土網球場，將成為運動休閒園區。

神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口約7500平方公尺空地，運動局規劃2座紅土標準球場，預計今年10月施工，明年3月前完工。記者林佩均／攝影
神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口約7500平方公尺空地，運動局規劃2座紅土標準球場，預計今年10月施工，明年3月前完工。記者林佩均／攝影
神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口，這塊約7500平方公尺空地，運動局規劃2座紅土標準球場，預計今年10月施工，明年3月前完工。記者林佩均／攝影
神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口，這塊約7500平方公尺空地，運動局規劃2座紅土標準球場，預計今年10月施工，明年3月前完工。記者林佩均／攝影
神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口，這塊約7500平方公尺空地，運動局規劃2座紅土標準球場，預計今年10月施工，明年3月前完工。記者林佩均／攝影
神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口，這塊約7500平方公尺空地，運動局規劃2座紅土標準球場，預計今年10月施工，明年3月前完工。記者林佩均／攝影
立法委員楊瓊瓔、台中市議員羅永珍與運動局等人到場會勘，神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口空地施作。記者林佩均／攝影
立法委員楊瓊瓔、台中市議員羅永珍與運動局等人到場會勘，神岡紅土網球場敲定於神岡區中平路與神清路口空地施作。記者林佩均／攝影

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