87歲簡輝茂認養公園照顧花木逾20年 老園丁獲頒南投榮譽市民

南投市民簡輝茂20多年前認養南投市中山公園，他將照顧花木當成退休後的養身運動，定期修整植物，讓中山公園花木扶疏，一照顧就是20年過去，今年高齡87的簡輝茂身體硬朗，南投市長張嘉哲今天頒發榮譽市民，代表市民感謝這位勞苦功高的老園丁。

簡輝茂說，921地震重創南投市，災區景象讓人不捨，隔年在晉昌紙器公司派遣下，他認養中山公園部分植物，避免出現枯死狀況，後來派遣工作結束，照顧花木已成為他的習慣，他就接續下去，定時到中山公園整理花木，20多年如一日。

簡輝茂在中山公園內栽種玉蘭花、五葉松、河津櫻、穗花棋盤腳、台灣黑檀、銀杏、菲律賓帝綸桃、樹葡萄及茄苳樹等，都是他多年來細心照顧的成果，最高的一棵樹已有15公尺高，不少孩童常在樹下遊玩，更是「前人種樹、後人乘涼」的生動寫照。

簡輝茂說，這些花草樹木，就像自己的孩子一樣，他至少每三天都要澆水一次，否則會擔心樹木生長狀況。

張嘉哲邀請簡輝茂到南投市公所，並頒發榮譽市民證書，感謝他多年來的付出，甚至自掏腰包買苗木栽種，讓公園植栽更為豐富。中山公園旁將興建親子公園，加上這些豐富的花木，讓市民感受到南投市更美好，而考量簡阿公年事已高，市公所也將另外找人照顧花木，讓阿公能好好休養。