縣刑大隊長帶隊反賄選 彰縣8月很熱鬧3項補選

彰化縣最近將分別辦理北斗鎮長及彰化市福山里、員林市浮圳里里長補選，反宣示反賄選決心，縣警局刑警大隊長徐名谷除拜訪各參選人外，警方並結合社區治安座談，並鼓勵民眾及檢舉賄選，以維乾淨選風。

北斗鎮長補選訂8月5日舉行，包括民進黨籍前縣議員江熊一楓、無黨籍前鎮長楊麗香、前北斗國中家長會長顏宏霖、前鎮長洪叁民以及商界人士林政興共5人登記，競爭十分激烈。

縣警局刑大隊長徐名谷及北斗分局分局長吳詠傑，分別前往各參選人服務處，宣導反賄選重要性及注意競選處所、車輛安全維護事宜，各參選人也允諾不賄選、不買票、不使用暴力。

彰化市福山里長也將在8月5日舉辦補選，有郭金土（女）、張海堂登記；員林市浮圳里里長補選，則訂8月26日舉行，今天辦理公告。福山里浮圳里彰化及員林分局並結合社區治安座談會，辦理反賄選宣導活動，並加強候選人安全維護，確保選舉圓滿平順。