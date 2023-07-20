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中央食農教育推廣計畫給錢 彰化縣遙遙領先

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣國學童開心分享自製的烘焙食品。圖／縣政府提供
彰化縣國學童開心分享自製的烘焙食品。圖／縣政府提供

食農教育去（2022）年5月入法，彰化縣超前部署成立食育美學堂，採競爭型計畫鼓勵學校發展食農教育，今年農委會競爭型食農教育推廣計畫公布，彰化縣12學校計畫獲選，遙遙領先獲選8校的第二名縣市，展現彰化食農教育扎根成果。

農委會競爭型食農教育推廣計畫給予經費補助，各縣市踴躍爭取，彰化縣12校獲補助金額合計300萬5千元，超越第二名的147.7萬元，縣長王惠美已向中央和彰化縣的食農教育輔導委員致謝，並肯定各校師長的齊心協力才能得到佳績。

彰化縣得到農委會今年食農教育推廣計畫的各組補助經費，分別是樂農城市組北斗國中、土庫國小，學校組加碼食物日大西國小、螺陽國小、朝興國小、鹿東國小、福興國中、芬園國中與草湖國中，學校組合興國小、育德國小及文德國小。

王惠美今天表示，彰化縣是農業大縣，稻米產量和雲林縣在伯仲之間，葡萄、雞蛋、青蔥、白花椰等各種蔬果產量都名列前茅，縣政府因應聯合國17項永續發展目標（SDGs）和我國食農教育法，去年輔導學校設置食育美學堂，今年率中部縣市之先成立彰化縣食農教育輔導團，邀請產、官、學的專家學者跨域合作推廣彰化縣食農教育。

今年2月18日縣政府教育邀請農委會台中區農業改良場、社團法人大享食育協會、財團法人灃食公益飲食文化教育基金會、中華民國傑出農民協會、彰化縣青年農民聯誼總會和縣府農業處等單位推派代表，到台中區農改良場輔導彰化縣申請農委會食農教育推廣計畫的17校爭取中央競爭型計畫的評選，果然成效卓著。

彰化縣推廣食農教育，縣長王惠美到學校和學生一起製作縣產水果沙拉。圖／縣政府提供
彰化縣推廣食農教育，縣長王惠美到學校和學生一起製作縣產水果沙拉。圖／縣政府提供

食農教育

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