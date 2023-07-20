中市警察局：近半年140件性騷案 職場居多

全台性騷擾事件頻傳，台中市警察局統計，112年上半年共發生140件性騷擾案，被害年齡以18至30歲年輕女性為主，被熟識人性騷擾比率高，案發地點以辦公場所最多。

台中市警察局今天發布新聞稿，警婦幼警察隊隊長許正懋表示，經統計分析性騷擾兩造關係多為熟識，可能與工作、生活有緊密連結，容易導致受害者無法勇於發聲求助。

警方統計，台中市112年上半年共發生140件性騷擾罪（刑事告訴）案件，被害人年齡以18至30歲占44.4%最高，顯示受害女性以年輕居多，易成為性騷擾對象；兩造關係分析，以熟識占70%最多，顯示被熟識人性騷擾比率較高；案發地點以辦公場所15件（16.67%）最高，其次為私人住宅12件（13.3%）。

性騷擾事（案）件態樣分析部分，以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位計76件（84.44%）最高。性騷擾案件仍多發生於辦公場所、休閒娛樂場所、道路等地點為主。

警方指出，性騷擾是嚴重的社會問題，不僅傷害受害者的尊嚴和心靈也侵犯人權。性騷擾更多是涉及使用權力來控制和傷害他人，同時其他人認為在工作場所，性騷擾是一種操縱的形式，這是一種將注意力集中在性方面而非工作價值上的方式。

警方呼籲，受害者遇有性騷擾事件，切勿因擔心舉證或報復等問題而默默忍受，應勇敢站出來提出申訴，警方一起捍衛受害者權益。