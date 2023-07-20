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樓高11樓以上又沒管委會 彰化6大廈遭列優先輔導

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化喬友大樓大火造成4死22傷，也燒出大樓管理問題，進而催生「彰化縣公寓大廈輔導管理自治條例」，目前正針對全縣231處6樓以上未設管委會的公寓大廈列為主要輔導對象；另將11樓以上有危險之虞的6處公寓大廈列為優先輔導，要求兩年內成立管委會，逾期最高可處20萬元罰鍰。

縣政府建設處指出，隨著公寓大廈如雨後春筍般林立，考量目前部分無管理組織，往往有公共設施欠缺修繕、環境髒亂堆置雜物、住戶糾紛不斷等情形，縣府因此訂定「彰化縣公寓大廈輔導管理自治條例」，今年五月上路，並輔導社區成立管理組織並完成報備程序，如未依規定完成，可處區分所有權人1萬元以上5萬元以下罰鍰，屆期仍未改善者，得連續處罰。　

建設處指出，到今年6月30日為止，彰化縣已報備的公寓大廈管理組織共有1081處，並針對6層樓以上231處無組織管理委員會的公寓大廈為主要輔導對象，到目前已逐步輔導80餘處，發現在輔導成立管委會遭遇的困難，大多是區分所有權人眾多不易召集整合、屬於住商混雜型態、產權複雜、承租戶占比多。

縣府並鎖定11樓以上的公寓大廈清查，共有6處未設管委會，列為優先輔導的對象，通知公寓大廈全體區分所有權人，在兩年內成立管理委員會，經通知仍逾期未成立，將裁罰區分所有權人4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期辦理，屆期仍未辦理者，得按次處罰。

建設處表示，公寓大廈管委會合法成立後，除可以減少住戶糾紛外，還可以申請各項補助，並經由區分所有權人會議訂定規約，供住戶共同遵守，確保生活品質。

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