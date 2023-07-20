台中敬老卡使用率增 擬追加預算

台中市敬老愛心卡7月起新增搭台鐵補助，加上疫情解封帶動，使用情形大增。市府統計，持卡搭計程車增加3成、搭捷運增加6成2，唯獨持卡看診減少3.29%。官員預估，今年預算編列7.6億元恐怕不足。台中市社會局表示，評估下半年追加預算。

台中市提供65歲以上長者、55歲以上原住民敬老卡，每月補助1000點數，當月沒用完不累計，目前發卡48萬多張，搭乘大眾運輸、診所看診、運場場館等都可刷卡免費使用，讓長者生活更豐富。

台中市社會局表示，7月起開放敬老卡搭乘台鐵列車，只要在台中轄區23個車站上下車，單趟最多可折30元，以台中車站為例，北到苗栗銅鑼、南到彰化田中都不必再付錢，初估將增加5122萬元支出。

疫情解封後，敬老卡補助交通支出大幅攀升。台中市敬老卡補助計程車每趟折抵85元，今年1至5月已補助1.4億餘元，比去年同期增加30%，推估全年支出達3.86億元。

補助公車客運部分，今年1至3月支出6144萬元，比去年同期增加7.7%，推估全年將支出2.36億元；補助捷運部分，今年1至5月支出754萬元，比去年同期大幅增加62.5%，推估全年支出1932萬元。

台中敬老卡可全額折抵國民運動中心費用，今年1至4月補助351萬餘元，比去年同期增加14.6%，推估全年支出為1033萬元。敬老卡補助診所看診是唯一減少的項目，今年1至6月支出1108.9萬餘元，比去年同期減少37萬、3.29％。

今年敬老卡支出增加，若以上半年增幅保守推估，全年支出將逼近今年編列的7.6億餘元。官員表示，前年、去年受疫情影響，敬老卡支出總數為4.9億元、6億餘元，去年底疫情緩解後，敬老卡使用率逐漸提高，今年使用率也再攀升。