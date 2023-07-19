AI跨入醫療！經濟部工業局與員榮醫院打造智慧病房 減輕醫護壓力

經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟今天於彰化員榮醫療體系員生院區舉辦「智慧顯示產業跨域合作聯盟推動成果展示會」，聚焦於「病房智慧照護應用系統」，AI人工智慧也跨進醫療場域，病房內的AI感測器，可偵測到病人跌倒等狀況，記錄醫療資訊，減輕第一線醫護人員工作負擔。

員榮醫院與綠湖醫療聯手建立「病房智慧照護應用系統」，員榮醫療體系醫療副院長涂川洲表示，員榮智慧病房結合台灣特色醫療院所與醫療軟實力，希望創造世界級的AI人工智慧醫療示範場域。

今天展示會聚焦於「病房智慧照護應用系統」，相關醫療資訊可整合為大數據平台呈現於電子紙平板，協助醫護人員取得最即時的決策資訊，並可提高照護效率及病患滿意度，是產業界與官方聯手在中部打造的第一間「智慧病房」。

涂川洲表示，在員榮醫療體系總院長張克士全力支持下，員榮醫院近年提升醫療科技應用，以減少文書作業流程及人工作業誤差，讓醫護能快速獲得病患資訊，減輕工作負擔，提升醫病間良好互動。「病房智慧照護應用系統」結合先進彩色電子紙和反射式低耗能電視技術，取代以往的床頭卡，可記載病患是否容易跌倒、要坐輪椅等相關資訊，讓值班醫護人員能清楚病患情況，也能減輕護理師工作壓力。

智慧病房內反射式的低耗能電視，能自動感測環境光影的變化，調整顯示器亮度，讓病患更舒適。病患及陪伴家屬也可用遙控器操控電視，調控病房內溫度、開關電燈；訂餐系統可讓患者挑選自己喜愛的食物，還可連結病患及家屬所訂閱的Netflix等網路串流媒體上網觀賞。

也可透過病房內電視自行查詢各項檢查日期排程、術後注意事項、用藥資訊等衛教知識，可減少不同家屬輪流照顧時一再詢問，護理師得重複傳達的困擾。