社頭農會食農教育 帶小朋友插秧 幫水牛洗澡

彰化縣社頭鄉農會與湳雅國小今天在鄉內歷史建築社頭月眉池劉氏古厝團圓堂月眉池前的水田舉辦親子插秧體驗活動，更透過拜田頭儀式表達對大地的感恩之情，小朋友不僅體驗插秧，也樂得幫水牛洗澡，感受傳統農村生活的樂趣與辛苦。

社頭鄉農會總幹事蕭良珍與湳雅國小校長賴益進等人帶著小朋友與社區阿公、居民們一起參與拜田頭、與插秧活動，就連農家的老水牛都現身，四健會也準備了農村傳統米食草仔粿、鳳梨蛋炒飯、米食創意料理彩色飯糰、米漢堡等當「田頭飯」讓小朋友品嚐。