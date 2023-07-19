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社頭農會食農教育 帶小朋友插秧 幫水牛洗澡

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉農會與湳雅國小今天在鄉內歷史建築社頭月眉池劉氏古厝團圓堂月眉池前的水田舉辦親子插秧體驗活動，社頭鄉農會總幹事蕭良珍等人也和小朋友一起插秧。圖／社頭鄉農會提供
社頭鄉農會與湳雅國小今天在鄉內歷史建築社頭月眉池劉氏古厝團圓堂月眉池前的水田舉辦親子插秧體驗活動，社頭鄉農會總幹事蕭良珍等人也和小朋友一起插秧。圖／社頭鄉農會提供

彰化縣社頭鄉農會與湳雅國小今天在鄉內歷史建築社頭月眉池劉氏古厝團圓堂月眉池前的水田舉辦親子插秧體驗活動，更透過拜田頭儀式表達對大地的感恩之情，小朋友不僅體驗插秧，也樂得幫水牛洗澡，感受傳統農村生活的樂趣與辛苦。

社頭鄉農會總幹事蕭良珍與湳雅國小校長賴益進等人帶著小朋友與社區阿公、居民們一起參與拜田頭、與插秧活動，就連農家的老水牛都現身，四健會也準備了農村傳統米食草仔粿、鳳梨蛋炒飯、米食創意料理彩色飯糰、米漢堡等當「田頭飯」讓小朋友品嚐。

蕭良珍說，很多生活體驗是課堂上學不到的，小朋友今天踩進泥巴田裡玩得很開心，而親自走進田間才能體會到農民耕作的辛苦，也讓小朋友了解從產地到餐桌的食農教育，會更珍惜食物，而農會也展示犁與牛擔、秧船與秧擔等務農工具，老一輩的智慧呈現在各種古老農具中，讓小朋友更認識傳統農村，對自己的家鄉留下更深的情感。

社頭鄉農會與湳雅國小今天在鄉內歷史建築社頭月眉池劉氏古厝團圓堂月眉池前的水田舉辦親子插秧體驗活動，小朋友還樂得幫水牛洗澡。圖／社頭鄉農會提供
社頭鄉農會與湳雅國小今天在鄉內歷史建築社頭月眉池劉氏古厝團圓堂月眉池前的水田舉辦親子插秧體驗活動，小朋友還樂得幫水牛洗澡。圖／社頭鄉農會提供
社頭鄉農會與湳雅國小今天在鄉內歷史建築社頭月眉池劉氏古厝團圓堂月眉池前的水田舉辦親子插秧體驗活動，社頭鄉農會總幹事蕭良珍（左)等人也和小朋友一起插秧。圖／社頭鄉農會提供
社頭鄉農會與湳雅國小今天在鄉內歷史建築社頭月眉池劉氏古厝團圓堂月眉池前的水田舉辦親子插秧體驗活動，社頭鄉農會總幹事蕭良珍（左)等人也和小朋友一起插秧。圖／社頭鄉農會提供

農會 水牛 社頭鄉

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