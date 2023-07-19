台中南區福音！德富路跨柳川橋梁開工 盧秀燕兌現政見

台中市南區德富路新建跨柳川橋梁，並一舉打通德富路及樹德一巷，市長盧秀燕今主持開工典禮，她表示，新橋完工後兩地不須再繞500公尺，大幅提升通行便利，另打通道路可紓解東興路一段等地車流，預計明年底完工。

南區德富路一帶人口密集，但德富路因柳川無法跨越，在地居民長年來希望此路前後貫通。此外，德富路柳川附近的道路狹窄僅4公尺寬，造成車流不順。

市長盧秀燕說，她將貫通工程列為重要政見，市府計劃不但在德富路跨越柳川部分建造橋梁，同時拓寬橫向道路，從4公尺拓寬至10公尺，整體經費逾4億6000萬元，預計明年底完工。

建設局長陳大田說，此工程鄰近大慶火車站、中山醫學大學及台中高工等區域，現況南北向路網因柳川阻礙，多以文心南路與東興路一段聯繫，建設局啟動道路橋樑開闢工程。