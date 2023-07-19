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中央公園運動步道破損 跌倒頻傳 中市府：7月底前改善

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
中市中央公園藍色運動步道，遭民眾反映PU材質路面龜裂隆起，凹凸不平，屢傳民眾跌倒情事。圖／民眾提供
中市中央公園藍色運動步道，遭民眾反映PU材質路面龜裂隆起，凹凸不平，屢傳民眾跌倒情事。圖／民眾提供

水湳中央公園針對「休憩」、「運動」、「無障礙」三方向，設置不同地面材質步道。但有民眾向本報陳情，藍色「運動步道」破損不堪，橡膠PU跑道隆起龜裂，甚至氧化發黃，加上有時燈光照明不佳，屢傳民眾跌倒意外。

建設局說，已安排派工改善，於未完成施工前，先擺放交通錐提醒民眾，預計7月底前完成修繕，市府將加速處理；另後續將持續加強全區步道巡檢，若步道有受損，亦將做好警示並盡速派工修繕，維護民眾安全。

中央公園設施多元，其中藍色「運動步道」，以PU材質地墊鋪設，總長2621公尺，路面富有彈性，適合民眾跑步運動；但有民眾指出，該步道鋪裝面氧化發黃，路面龜裂、凹凸不平，踩起來不適外，也屢傳民眾跌倒意外。

另該民眾也提到，中央公園燈光照明不足，晚間散步、跑步視線不佳，易造成危險，也盼市府能加強改善，讓整體使用環境更舒適安全。

台中中央公園於2020年全面開放，占地67.34公頃，為全台面積第四大公園，市府也建置多元設備，滿足民眾需求；其中規畫三條步道，針對「休憩」、「運動」、「無障礙」特色，以三種不同材質鋪裝步道，供民眾散步遊憩。

中市中央公園藍色運動步道，遭民眾反映PU材質路面龜裂隆起，凹凸不平，屢傳民眾跌倒情事。圖／民眾提供
中市中央公園藍色運動步道，遭民眾反映PU材質路面龜裂隆起，凹凸不平，屢傳民眾跌倒情事。圖／民眾提供

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