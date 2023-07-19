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大樂透頭獎得主「捐出實際所得一半」作公益 盧秀燕感動發聲

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台彩公司董事長薛香川（左）代表得獎人，捐款700萬元給台中市政府，市長盧秀燕代表受贈。圖／新聞局提供
台彩公司董事長薛香川（左）代表得獎人，捐款700萬元給台中市政府，市長盧秀燕代表受贈。圖／新聞局提供

台中市大樂透頭獎得主獨得1億元，捐出實際所得的一半、共3940萬元作公益，其中700萬元指定給台中市政府辦理社會福利服務。市長盧秀燕說，這是位有福之人，善款將挹注弱勢家庭、兒童青年及慈善事項等，她祝福幸運市民下次再中獎！台彩董事長薛香川則說，這位無名氏台灣彩券捐出一半，占比打破台彩記錄，愛心感人。

台彩公司董事長薛香川代表這位愛心無名氏，捐700萬給台中市政府，由市長盧秀燕代表受贈，盧秀燕說，中獎人是台中市民，台中人有愛心，類似的捐輸源源不斷。得獎人感念疫情期間受到政府照顧，大愛捐出扣稅後實領獎金的一半，受贈單位除市府，還有慈善文教基金會、醫院和宮廟等，祝福這位市民再次中獎。

薛香川表示，公益彩券銷售收入近40%用做公益，從2007年1月起累積至今年5月底，為政府創造4393.94億元公彩盈餘，中獎人捐款達58.7億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人，超過769萬人次受惠。

台中市 台彩

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