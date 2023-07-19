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台中888觀光公車升級台灣好行 憑乘車證明享優惠

中央社／ 台中19日電

台中市888豐后線觀光公車升級台灣好行，自豐原轉運站至后里泰安車站，行經豐原、后里多個景點，中社花市推出暑假優惠，憑乘車證明入園半價，吸引民眾搭車遊玩。

為推展后里觀光，無黨籍台中市議員陳清龍爭取台中市第一條以觀光景點為主的公車888號觀光公車，去年10月23日開通，自豐原轉運站發車到后里泰安車站。

沿途停靠多個景點，包含廟東夜市、葫蘆墩公園、東豐自行車綠廊、后里五星級動物之家、花田綠廊（環保公園）、后里馬場、花博森林公園、麗寶樂園、中社花市、泰安車站等。

台中888號觀光公車6月29日升級「台灣好行」，平日一天3班，假日增至6班，觀光公車駕駛告訴媒體表示，大多是觀光客搭乘，以假日人最多。

正值暑假期間，為搭配888觀光公車，中社觀光花市場長陳月香表示，民眾憑乘車證明，可享半價入園優惠，優惠至8月31日。花市引進日本波波草，又稱「地膚草」、「掃帚草」，日本多欣賞秋冬葉片轉紅，因台灣氣候不夠冷，欣賞翠綠樣貌。

陳月香表示，共引進6000顆波波草分區種植，觀賞期可至10月，波波草自然生成圓滾滾模樣，討喜可愛，在白雲、藍天、火炎山襯托下，許多民眾搶拍美照。

后里馬場 公車 台中市

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