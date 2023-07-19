中市德富路跨柳川橋梁開工 未來可少繞行500公尺

台中市南區德富路新建跨柳川橋梁、打通德富路與樹德一巷道路工程今天開工，台中市長盧秀燕表示，完工後將減少繞行500公尺，提升民眾通行便利，預計明年底完工。

南區德富路新建跨柳川橋梁，以及打通德富路與樹德一巷道路工程今天開工，盧秀燕、台中市議員李中、陳雅惠、江肇國、羅廷瑋、林霈涵、建設局長陳大田、水利局長范世億等人出席。

盧秀燕在開工祈福典禮中致詞表示，新闢橋梁跨越柳川貫通兩地，不須再繞行500公尺，大幅提升通行便利，另打通道路將疏解東興路一段、文心南路及建國南路一段車流，整體工程預計明年底完工，實現在地居民10多年的盼望。

盧秀燕說，這項工程無論是工程造價或徵收費用都相當高，整體逾4億6000萬元，但此工程非做不可，如此地方才能多1條重要道路，除有利於交通疏解，行人走路也將更加安全。

民進黨市議員陳雅惠指出，這項地方建設案，土地橫跨樹德里及工學里，地方都很期待，自她的母親、前市議員邱素貞期間即積極爭取，希望施工單位掌握進度，如期完工外，由於當地大樓林立、巷道狹小，施工期間，應做好相關交通維護配套措施，降低交通衝擊，並落實各項公共安全，防止意外發生。

建設局長陳大田表示，這處橋梁使用預力中空密排梁橋，為使鄰近道路高低差順接，一併施作計畫道路樹德一巷及德富路打通，並於橋梁及計畫道路皆設計人行道，符合人本需求，實踐行人安全及交通便利雙贏。