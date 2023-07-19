快訊

大笑闖入北韓？駐韓美軍瘋狂越界 已被北韓拘捕

揭高雄冰店中毒案 吹哨者自爆：警示食安沒被感謝 反遭酸民肉搜

中市德富路跨柳川橋梁開工 未來可少繞行500公尺

中央社／ 台中19日電
台中市長盧秀燕。圖／聯合報系資料照
台中市長盧秀燕。圖／聯合報系資料照

台中市南區德富路新建跨柳川橋梁、打通德富路與樹德一巷道路工程今天開工，台中市長盧秀燕表示，完工後將減少繞行500公尺，提升民眾通行便利，預計明年底完工。

南區德富路新建跨柳川橋梁，以及打通德富路與樹德一巷道路工程今天開工，盧秀燕、台中市議員李中、陳雅惠、江肇國、羅廷瑋、林霈涵、建設局長陳大田、水利局長范世億等人出席。

盧秀燕在開工祈福典禮中致詞表示，新闢橋梁跨越柳川貫通兩地，不須再繞行500公尺，大幅提升通行便利，另打通道路將疏解東興路一段、文心南路及建國南路一段車流，整體工程預計明年底完工，實現在地居民10多年的盼望。

盧秀燕說，這項工程無論是工程造價或徵收費用都相當高，整體逾4億6000萬元，但此工程非做不可，如此地方才能多1條重要道路，除有利於交通疏解，行人走路也將更加安全。

民進黨市議員陳雅惠指出，這項地方建設案，土地橫跨樹德里及工學里，地方都很期待，自她的母親、前市議員邱素貞期間即積極爭取，希望施工單位掌握進度，如期完工外，由於當地大樓林立、巷道狹小，施工期間，應做好相關交通維護配套措施，降低交通衝擊，並落實各項公共安全，防止意外發生。

建設局長陳大田表示，這處橋梁使用預力中空密排梁橋，為使鄰近道路高低差順接，一併施作計畫道路樹德一巷及德富路打通，並於橋梁及計畫道路皆設計人行道，符合人本需求，實踐行人安全及交通便利雙贏。

盧秀燕

延伸閱讀

Me too風潮延燒專家談SOP 盧秀燕提三點籲不要私下喬

紙風車368工程台中最終場演出 盧秀燕允繼續邀請

日本建築師隈研吾訪盧秀燕 盼台中巨蛋順利興建

全台唯一！台中巨蛋導入聲學設計 日本隈研吾聯手台建築師露一手

相關新聞

貨櫃候車亭紅了！在台中港旅客服務中心成打卡熱點

台中市政府交通局在台中港旅客服務中心設置貨櫃造型候車亭，水藍色貨櫃洋溢海洋風情，搭配夜晚閃閃發光的亮黃字體，一啟用就成為...

大樂透1億獨得捐出一半作公益 盧秀燕：盼他再中獎

台中市大樂透頭獎得主獨得1億元，捐出實際所得的一半、共3940萬元作公益，其中700萬元指定給台中市政府辦理社會福利服務...

影／南投國姓咖啡節22日登場 自帶杯精品咖啡免費暢飲

南投國姓咖啡節於本周六（22日）登場，今年活動首度移師至曾獲選「公路八景之首」國道6號「橋聳雲天」綠雕園區，用優質咖啡吸...

中市地政局長女兒在市府占長期爽缺？ 交局回應了

台中市地政局長吳存金遭投訴，她的女兒透過關係，從停管處一年一聘轉交通局長期約聘，占交通行政科五等人員職缺「卻不做事」。

民眾隨手丟...大雅國小旁溪流變垃圾溪 民代呼籲加強監測宣導

連日傍晚強降雨，昨天台中市大雅區大雅國校旁埧仔溪沖刷出許多垃圾，瞬間變成垃圾溪，市議員周永鴻到場請清潔隊清理完畢，呼籲加...

中捷肇災塔吊將拆卸 職安署：嚴審勤查

5月初中捷遭興富發建設建案掉落的吊臂入侵撞上的重大公安事故，釀1死10傷震驚全台。勞動部職安署今指出，考量近期颱風季節緊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦