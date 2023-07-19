南投登革熱首例造成民眾疑慮 衛生局長澄清非本土病例

中央昨天公布南投縣內的第一起的登革熱病例後，南投衛生局雖強調這一病例雖是境外移入，但還是引發民眾的疑慮，各鄉鎮針對登革熱防治，隨即展開環境清潔消毒的工作，局長陳南松上午表示，這位70歲的長輩，已經健康出院了，所以呼籲鄉親不用恐慌。

陳南松說，南投今年中央公布的登革熱首例，經查患者是住在南投市的70歲男性，因為今年6月中旬去馬來西亞去旅遊，在返國的前一天，就開始有出現一些癥狀，疫調發現這一病例，已從可傳染期到次波感染，事實上整個故事都已經結束了，所以要呼籲民眾不用擔心南投市的第一例，其實就是一起境外移入的登革熱個案，並不是本土的病例。

由於南部登革熱疫情持續升溫，並開始擴散的全台，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生，南投縣政府擔心疫情擴散，立刻成立登革熱防治中心，要求各鄉鎮依高風險場域加強「巡、倒、清、刷」落實容器減量及清除孳生源，竹山鎮公所清潔隊在鎮長陳東睦帶領下，展開全鎮的噴藥作業，將爭取時間在半個月內完成全鎮病媒蚊消毒，確保大家在外生活時的健康條件，即時控制傳染病的擴散。