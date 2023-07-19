南投登革熱首例造成民眾疑慮 衛生局長澄清非本土病例
中央昨天公布南投縣內的第一起的登革熱病例後，南投衛生局雖強調這一病例雖是境外移入，但還是引發民眾的疑慮，各鄉鎮針對登革熱防治，隨即展開環境清潔消毒的工作，局長陳南松上午表示，這位70歲的長輩，已經健康出院了，所以呼籲鄉親不用恐慌。
陳南松說，南投今年中央公布的登革熱首例，經查患者是住在南投市的70歲男性，因為今年6月中旬去馬來西亞去旅遊，在返國的前一天，就開始有出現一些癥狀，疫調發現這一病例，已從可傳染期到次波感染，事實上整個故事都已經結束了，所以要呼籲民眾不用擔心南投市的第一例，其實就是一起境外移入的登革熱個案，並不是本土的病例。
由於南部登革熱疫情持續升溫，並開始擴散的全台，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生，南投縣政府擔心疫情擴散，立刻成立登革熱防治中心，要求各鄉鎮依高風險場域加強「巡、倒、清、刷」落實容器減量及清除孳生源，竹山鎮公所清潔隊在鎮長陳東睦帶領下，展開全鎮的噴藥作業，將爭取時間在半個月內完成全鎮病媒蚊消毒，確保大家在外生活時的健康條件，即時控制傳染病的擴散。
衛生局長陳南松再次強調，埃及斑蚊喜好在室內活動，即使不出門仍可能遭叮咬並感染登革熱，而白線斑蚊分布全台，加上暑假期間南來北往頻繁，請民眾於戶外活動時做好防蚊措施，經常巡查家戶內外是否有植栽、容器、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言