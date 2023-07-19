南投醫院23日免費超音波篩檢 及早發現BC肝防肝癌

肝癌早期症狀不明顯，透過篩檢可及早發現治療，提高治癒率。衛福部南投醫院與肝病防治學術基金會合作，23日上午8點半提供40歲以上民眾免費腹部超音波檢查，如果能夠早期發現肝癌，早期患者可以透過手術、電燒方式治療，增加治癒機會。

南投縣衛生局統計，截至111年5月底已完成45至79歲BC肝炎篩檢9萬8544人，涵蓋率達45.1%，其中C肝陽性7154人，進一步檢驗RNA陽性3374人，用藥治療3263人。只要符合治療用藥資格，C型肝炎治療的新型全口服抗病毒藥物皆可由健保給付，服用期間也縮短只需2至6個月，治癒率高達98%以上且副作用低。

肝病防治學術基金會指出，台灣推廣肝病防治多年，肝癌從癌症10大死因首位，變成第2位，但每年仍有7千多人因為肝癌死亡，其中有許多人都是各行各業的菁英、堅守工作崗位的專業人士。

南投醫院長院洪弘昌說，B肝、C肝等慢性病毒性肝炎感染者及肝硬化是肝癌高風險族群。初期肝癌時幾乎沒有明顯症狀，容易被忽視，定期健康檢查相當重要。如果能夠早期發現肝癌，患手者可以術、電燒等方式進行根除治療，有機會治癒疾病；若中晚期無法手術切除，化療效果也不一定有顯著療效，甚至需要花費昂貴的標靶藥物及免疫治療，過程相當辛苦。

他提醒參加篩檢民眾攜帶身分證，腹部超音波檢查需提前空腹6小時以上，篩檢結果報告當天會交到民眾手上，若檢查異常者，將協助後續門診追蹤、治療。聯繫電話049-2231150分機2318洽詢。