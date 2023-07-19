民眾隨手丟...大雅國小旁溪流變垃圾溪 民代呼籲加強監測宣導

連日傍晚強降雨，昨天台中市大雅區大雅國校旁埧仔溪沖刷出許多垃圾，瞬間變成垃圾溪，市議員周永鴻到場請清潔隊清理完畢，呼籲加強監測宣導。環保局表示，經檢視垃圾樣態為民眾隨手丟棄，因大雨沖刷而下卡在該處水閘門，呼籲民眾切勿亂丟垃圾，否則依規最高開罰6000元罰鍰。

台中市議員周永鴻表示，昨天接獲民眾通報，大雅國小旁埧仔溪充滿垃圾，到現場查看時清潔隊幾乎將垃圾清理完畢。周說，初步檢視垃圾有保麗龍、油汙等雜物。

周永鴻說，因埧仔溪位於兩條河流交匯處，上游河川出現垃圾，就容易堆積在此，呼籲市府相關單位加強監測河川環境，向民眾宣導。

環保局主秘江明山表示，初步研判該案是民眾將垃圾丟入水溝內，加上該處有水閘門，所以遇雨沖刷下來，垃圾全卡在閘門。