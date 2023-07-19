中捷肇災塔吊將拆卸 職安署：嚴審勤查

5月初中捷遭興富發建設建案掉落的吊臂入侵撞上的重大公安事故，釀1死10傷震驚全台。勞動部職安署今指出，考量近期颱風季節緊急應變所需，負責該建案的齊裕營造提出塔吊拆除計畫，職安署於17日函知事業單位，並要求確實按核定拆除計畫辦理，塔吊拆除作業期間，職安署也將派員到場監督檢查，嚴格督促落實作業安全及管理。

台中市南屯區文心南路上建築工地於5日10日拆除固定式起重機（塔吊）時，不慎造成吊臂掉落砸中捷運車軌，造成1死10傷，職安署當時於第一時間到場檢查，並依法勒令該工地(含頂樓殘留塔吊)停工，且依職業安全衛生法予以嚴處。

職安署說，由於齊裕營造考量颱風季節將至，頂樓塔吊殘部留在屋頂上將徒增風險，因此提出塔吊拆除計畫，經職安署邀集台中市政府都發局、交通局及台中市公共運輸及捷運工程處等主管機關，於6月9日召開塔吊拆除計畫審查會議，會議中要求事業單位除應落實禁止於捷運禁建線範圍內作業並依規定提送交通維持計畫，尚需詳細評估各項作業潛在風險、確實規畫作業分工，以及研擬降低拆除作業期間對用路人的衝擊措施。

職安署說，基於對颱風季節緊急應變所需，已經在7月17日函知事業單位同意其依日前會議意見函報修正「塔吊拆除作業計畫」，並要求應確實按核定拆除計畫辦理。後續塔吊拆除作業期間，職安署也將派員並通知相關單位至現場監督檢查，嚴格督促落實作業安全及管理。