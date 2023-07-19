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影／中社花市6千株波波草好療癒 搭888觀光公車入園享銅板價

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
即日起至8月31日止，出示搭乘888台灣好行車於廂內所掃QR-code乘車證，可享銅板價60元入園中社花市賞花。記者林佩均／攝影
即日起至8月31日止，出示搭乘888台灣好行車於廂內所掃QR-code乘車證，可享銅板價60元入園中社花市賞花。記者林佩均／攝影

風靡日本的綠色掃帚草，植栽一球一球圓滾滾、毛茸茸模樣可愛，又稱「波波草」，台中市后里區中社花市栽種6千株，花期即日起至10月底，民眾搭乘888豐后線觀光公車可到站下車。花市為響應節能減碳，即日起至8月31日止，出示搭乘台灣好行車於廂內所掃QR-code乘車證，可享銅板價60元入園賞花，民眾不容錯過。

后里區中社觀光花市四季花卉綻放，現正值夏季「波波草」賞花期，花市老闆賴啟文表示，去年從日本引進約1000顆波波草種子，孕育成幼苗，而幼苗要特別注意瞬間大水，4、5月梅雨季要特別巡田埂排水功能，否則幼苗容易爛掉。

賴啟文共栽種約6千株波波草，分散在花市3區，即日起至10月底都是賞花期，由於波波草屬全日照植栽，在台灣中部環境適應良好，2個月即長成高約90公分、寬約60公分的毛茸茸圓球，田間一顆一顆如同毛線球排開，模樣可愛。

上月29日，888觀光公車升級為台灣好行，市議員陳清龍表示，他爭取的888觀光公車升級為台灣好行后豐線，也是大山城第一條觀光巴士，串連豐原轉運站及葫蘆墩公園、后豐鐵馬道、后里馬場、麗寶樂園、中社花市、泰安車站等，適合親子輕旅行。

為響應節能減碳，慶祝888豐后線觀光公車加入台灣好行觀光巴士行列，中社花市業者推出，即日起至8月31日止，出示搭乘台灣好行車於廂內所掃QR-code之乘車證，可享半票銅板價60元入園賞花。

夏季中社花海七彩繽紛，目前花況有：青翠綠色波波草、紅、黃色火焰雞冠花、紫色鼠尾草、桃紅色千曲草、蓮花、趣味絲瓜、匏仔瓜、向日葵花田等，搭配藍白雲和火炎山壯麗背景，宛如一秒飛到歐美花海。

民眾在超萌的波波草園區拍照，藍天白雲搭配火炎山背景，彷彿一秒到歐美花海。記者林佩均／攝影
民眾在超萌的波波草園區拍照，藍天白雲搭配火炎山背景，彷彿一秒到歐美花海。記者林佩均／攝影
民眾在超萌的波波草園區拍照，藍天白雲搭配火炎山背景，彷彿一秒到歐美花海。記者林佩均／攝影
民眾在超萌的波波草園區拍照，藍天白雲搭配火炎山背景，彷彿一秒到歐美花海。記者林佩均／攝影
民眾在超萌的波波草園區拍照，藍天白雲搭配火炎山背景，彷彿一秒到歐美花海。記者林佩均／攝影
民眾在超萌的波波草園區拍照，藍天白雲搭配火炎山背景，彷彿一秒到歐美花海。記者林佩均／攝影
民眾在超萌的波波草園區拍照，藍天白雲搭配火炎山背景，彷彿一秒到歐美花海。記者林佩均／攝影
民眾在超萌的波波草園區拍照，藍天白雲搭配火炎山背景，彷彿一秒到歐美花海。記者林佩均／攝影
即日起至8月31日止，出示搭乘888台灣好行車於廂內所掃QR-code乘車證，可享銅板價60元入園中社花市賞花。記者林佩均／攝影
即日起至8月31日止，出示搭乘888台灣好行車於廂內所掃QR-code乘車證，可享銅板價60元入園中社花市賞花。記者林佩均／攝影

后里馬場 台灣好行 賞花

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