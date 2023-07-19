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「參山呷涼節」722登場 參管處邀遊客免費品嘗特色冰棒

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
南庄在地特色的「桂花冰棒」。參山國家風景區管理處提供
南庄在地特色的「桂花冰棒」。參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處7月22日至8月27日將辦理「參山呷涼節」，邀大家到梨山、谷關、南庄、獅山、八卦山脈生態、松柏嶺等6大遊客中心，跳吃冰舞可免費品嘗在地特色冰棒，包括著名的南庄桂冰棒、八卦山荔枝、鳳梨冰棒等，預計送出近萬支在地特色冰棒，讓遊客清涼一夏。

參山處長曹忠猷表示，歡迎大家夏天趣遊參山，避暑兼健身，順道到遊客中心跳舞吃冰棒，為旅遊增添趣味及回憶，例如到梨山、谷關旅行，可享受大自然冷氣，環保又清涼，順道到兩地遊客中心品嘗最具在地特色的白冷冰棒，這是 大甲溪發電廠員工消費合作社自產的枝仔冰，物美價廉，也是到梨山谷關必吃聖品。

如果安排到南庄、獅山等地旅行，可到南庄老街漫遊或是順遊神仙谷、石壁部落等，享受山林的芬多精，並到南庄及獅山遊客中心吃桂花冰棒；八卦山、松柏嶺等地則推荐大家到八卦山品嚐小吃，到二水自行車道追火車等，順道到八卦山脈生態、松柏嶺遊客中心吃荔枝、鳳梨冰棒等，歡迎大家把握今夏到參山旅遊，順道到遊客中心跳舞、吃冰。

參山處指出，「參山呷涼節」在6個遊客中心推出特色冰品，活動從7月22日至8月27日，只要到遊客中心依指定方式完成跳舞、在「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag兩位好友，至遊客中心櫃台服務人員出示上傳結果，就可免費享用指定限量冰品，另外臉書線上再加碼，只要粉絲參加問答並分享貼文就抽獎送限量好禮；活動資訊可查詢「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁。

參山國家風景區管理處7月22日至8月27日將辦理「參山呷涼節」，邀大家到遊客中心免費品嘗冰品。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處7月22日至8月27日將辦理「參山呷涼節」，邀大家到遊客中心免費品嘗冰品。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處7月22日至8月27日將辦理「參山呷涼節」，邀大家到遊客中心免費品嘗冰品。圖／參山處提供
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參山國家風景區管理處7月22日至8月27日將辦理「參山呷涼節」，邀大家到遊客中心免費品嘗冰品。圖／參山處提供

冰棒 南庄 梨山

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