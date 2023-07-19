「參山呷涼節」722登場 參管處邀遊客免費品嘗特色冰棒
交通部觀光局參山國家風景區管理處7月22日至8月27日將辦理「參山呷涼節」，邀大家到梨山、谷關、南庄、獅山、八卦山脈生態、松柏嶺等6大遊客中心，跳吃冰舞可免費品嘗在地特色冰棒，包括著名的南庄桂冰棒、八卦山荔枝、鳳梨冰棒等，預計送出近萬支在地特色冰棒，讓遊客清涼一夏。
參山處長曹忠猷表示，歡迎大家夏天趣遊參山，避暑兼健身，順道到遊客中心跳舞吃冰棒，為旅遊增添趣味及回憶，例如到梨山、谷關旅行，可享受大自然冷氣，環保又清涼，順道到兩地遊客中心品嘗最具在地特色的白冷冰棒，這是 大甲溪發電廠員工消費合作社自產的枝仔冰，物美價廉，也是到梨山谷關必吃聖品。
如果安排到南庄、獅山等地旅行，可到南庄老街漫遊或是順遊神仙谷、石壁部落等，享受山林的芬多精，並到南庄及獅山遊客中心吃桂花冰棒；八卦山、松柏嶺等地則推荐大家到八卦山品嚐小吃，到二水自行車道追火車等，順道到八卦山脈生態、松柏嶺遊客中心吃荔枝、鳳梨冰棒等，歡迎大家把握今夏到參山旅遊，順道到遊客中心跳舞、吃冰。
參山處指出，「參山呷涼節」在6個遊客中心推出特色冰品，活動從7月22日至8月27日，只要到遊客中心依指定方式完成跳舞、在「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag兩位好友，至遊客中心櫃台服務人員出示上傳結果，就可免費享用指定限量冰品，另外臉書線上再加碼，只要粉絲參加問答並分享貼文就抽獎送限量好禮；活動資訊可查詢「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言