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天熱進山消暑 參山處6大遊客中心免費讓遊客吃冰棒
天氣太熱，參山國家風景區管理處邀大家到所屬的遊客中心免費吃冰棒！參山處說，22日至8月27日辦理邀請大家到梨山、谷關、南庄、獅山、八卦山脈生態、松柏嶺等6大遊客中心，只要跳了吃冰舞，就可以免費吃在地特色冰棒。包括有名的白冷冰棒、南庄桂花冰棒，以及八卦山的荔枝、鳳梨冰棒。
參山處長曹忠猷說，天氣炎熱，此次將送出近萬枝在地特色冰棒，歡迎大家進山玩樂，避暑兼健身，還可以順道到遊客中心吃冰棒，為旅遊增添難忘的回憶。例如到梨山、谷關旅行，就可以吃到白冷冰棒。白冷冰棒是大甲溪發電廠員工消費合作社自產枝仔冰，物美價廉，深受在地人歡迎，是到梨山谷關的必吃聖品。
如果是到南庄、獅山，可以到南庄老街漫遊，或是順遊神仙谷、石壁部落等，享受山林的芬多精之旅，然後到南庄及獅山遊客中心吃桂花冰棒。八卦山、松柏嶺等地，除了到八卦山品嘗小吃、到二水自行車道追火車，還可以到八卦山脈生態遊客中心及松柏嶺遊客中心吃荔枝、鳳梨冰棒。
參山處說，遊客只要到遊客中心跳舞、並在「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag2位好友，即可免費享用指定的限量冰品。詳情可上參山臉書粉絲專頁：https://zh-tw.facebook.com/trimnt/
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