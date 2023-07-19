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控農場惡臭 中寮居民組自救會

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
北中寮居民質疑當地農場的禽畜糞便汙染水源、空氣，已組自救會與業者協調，若不改善將發動抗爭。圖／民眾提供
北中寮居民質疑當地農場的禽畜糞便汙染水源、空氣，已組自救會與業者協調，若不改善將發動抗爭。圖／民眾提供

南投縣中寮鄉龍南路一處生態農場標榜友善放養，居民質疑禽畜糞便汙水排放入溪，空氣瀰漫惡臭，影響當地數十年，居民組自救會前晚與業者協調，不排除發動抗爭。業者允諾月底前改善，盼公部門解決陳年環保問題。南投縣環保局表示，將加強抽檢，從嚴要求業者改善。

「每天用雞屎味配飯！」當地廖姓居民說，該農場經營逾40年，標榜生態、人道養殖，雞隻養超過5萬隻，卻將禽畜糞便、汙水直接排入鄰近竹坑溪，水質混濁惡臭，多年來都是如此。

居民說，近年汙水排放及臭味更嚴重，傍晚5時至晚上7時常傳出臭雞屎味，居民被迫用雞屎味配飯，已組成「北中寮環境保護自救會」，號召居民與業者協調，要求改善畜牧汙水及空汙問題。

農場代表表示，在地經營45年，氣味問題難免造成困擾，但非化工廠、廢棄物處理廠，臭味對健康影響不大，符合政府標準，會盡量在月底改善。

自救會長張恭濬說，居民溯源臭味，就是來自該農場，汙染問題若未在月底解決，不排除發動抗爭，盼公部門介入處理。

環保局表示，該農場廢水處理、周邊空品檢測符合標準，但排糞輸送帶非密閉處理，禽畜糞便滴落場內曾開罰2次，要求改為密閉輸送，後續將加強抽檢。

自救會 南投 廢棄物

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