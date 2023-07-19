釀中捷事故 興富發塔吊獲准拆除

台中捷運綠線發生建案吊臂砸落軌道，釀1死14傷事故。肇事的興富發「文心愛悅」建案塔吊，業者向勞動部職安署申請後已獲准拆除。台中市都發局表示，業者得提交通維持計畫，審查通過才能動工，目前仍未核准。興富發與潤隆建設在台中市9建案都停工，業者申請7建案復工，市府勘查其中3案有疏失，仍不得復工。

台中市都發局表示，職安署17日發函已同意「文心愛悅」建案拆除塔吊設施，主因為因應汛期、颱風與地震等工安問題，考量頂樓塔吊殘留屋頂風險，同意拆除。

都發局長李正偉說，已要求興富發施工時，必須設置圍籬等安全措施，當初塔吊砸落時，損毀建案臨文心南路4樓立面石材，將同步拆除，但施工前應提送交維計畫，交通局核可才能動工。

據了解，興富發日前曾送「文心愛悅」拆除塔吊作業的交維計畫給交通局，當時市府認為職安署尚未同意拆除，提前送交維計畫本末倒置。台中市交通局表示，職安署同意拆除後，業者尚未送交維計畫，收到後將召開審查會，並現勘審查。

中捷事故發生後，興富發與潤隆建設在台中市9處建築工地全面停工，業者近日針對7處的施工計畫與安全防護計畫，送第三方單位驗證後，送市府申請復工。李正偉說，市府已將7案計畫送給第四、五方單位驗證通過，但上周稽查其中3處，發現開挖防護措施不足等缺失，都不准復工；本周將再稽查其餘4處，從嚴把關。

中市府針對中捷、台74沿線67處塔吊工程，邀請勞動部職安署、台中市勞檢處聯合稽查。都發局表示，已清查27處，近半數有違規事項，包含圍籬設施不足等，已開罰、限期改善，預計8月中全部檢查完成；市府另研擬聯合稽查法規，將稽查常態化。

市府表示，中捷事故調查報告已完成初版報告，預計7月底送議會審議。