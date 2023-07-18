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影／南投鬧區頂樓住戶朝下「狂潑水」網怒轟 里長揭原因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯有民眾從頂樓往樓下狂潑水，引發地方討論熱議。圖／翻攝自臉書社團「草屯人.COM」
南投草屯有民眾從頂樓往樓下狂潑水，引發地方討論熱議。圖／翻攝自臉書社團「草屯人.COM」

南投草屯鬧區人車往來頻繁，但有民眾疑為清除積水貪圖方便，從店家頂樓往下狂潑水，底下民眾險遭水攻，事發經過全被錄下PO網，網友砲轟「沒水準」討論能否開罰。南投環保局表示，若是汙水恐違法可開罰，將通知行為人到案說明。

草屯街市鬧區沿途店面眾多，人車往來頻繁，相當熱鬧，但臉書地方社團「草屯人.COM」日前PO出一則影片，有當地民眾從透天店家頂樓約5樓高位置往下連續潑水好幾次，底下剛好有民眾險遭水攻，只好急忙往後退，就怕被波及。

而PO文一出引發熱議，網路罵聲一片，紛砲轟亂潑水行為「沒水準」、「沒公德心」、「太自私」，也有人質疑是「故意的」、「沒在管你下面死活」，但有人推理「應是頂樓排水口堵住」，更有不少人建議，並討論向公部門檢舉，能不能依法開罰？

經了解，該住戶得知潑水行為惹議，透過當地里長澄清說明，洪姓里長表示，近期午後大雨，該住戶到頂樓查看，突然發現排水口遭落葉、羽毛等堵塞積水，怕淹到樓下，一時情急才撈水往外撒，並非常態，也允諾不會再有類似狀況發生。

對此，南投環保局說，有明確汙染事實才能依「廢棄物清理法」處分，該影片的潑水行為無法研判是汙水或雨水，將通知行為人到案說明，釐清行為原因及水質成分，若違法可開罰，也呼籲民眾勿亂潑水，以免造成他人困擾，甚至影響安全。

南投 廢棄物

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