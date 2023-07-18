台中「吳眼科診所」百年建築華麗轉身 獲建築園冶獎
台中市中區「吳眼科診所」是1910年老屋修復再生，獲「建築園冶獎」，診所歷經兩代醫師，民國2017年歇業，華麗轉身為咖啡廳、烘培工作室、展場藝廊及建築師事務所品牌進駐，百歲建築呈現嶄新樣貌。
「吳眼科診所」坐落在中區新據點「1035 collab」，「1035」是日治時期的電話番號，進駐包含HAUSINC CAFE、SYDRO 李預萍建築師事務所、小麥過敏、GFG design & art。
1916年這裡曾是鈴木耳鼻咽喉科醫院，後由吳眼科接手，經歷兩代歇業。 2018年，SYDRO李預萍建築師事務所接手空間修復。
運用建築本身淘汰的舊木梁加工應用於結構補強，空間華麗轉身為咖啡廳、烘培工作室、展場藝廊及建築師事務所，為老建築注入新的經營與創意，在典雅的百年老屋中繼續書寫更多屬於台中的故事，文化局2021年輔導業主申請文化部補助。
文化局長陳佳君表示，市府積極推動私有老建築保存活化，希望創造更多市民喜愛的藝文休閒據點，閱讀台中的人文歷史，感受空間的建築美學。
「外埔圖書館」則拿下公共建築景觀類大獎，有「小白宮」之稱。文化局說明「外埔圖書館」形塑全齡化閱讀場域，成為在地居民的大書房。
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