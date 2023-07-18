二林工商小女生與油漆為伍不喊苦 林函瑋刷出全國金牌

彰化縣二林工商室內空間設計科新生林函瑋參加全國技能競賽，比賽前每天都到二林工商夜訓練習，小女生與油漆為伍，從基本工練起，更以女詞人李清照的詞為靈感，將意境巧妙呈現在作品中，而拿下油漆裝潢職種青少年組的全國金牌，以此成績已拿下未來高三技優甄審升學科大的錄取「門票」。

二林工商學生7月參加全國技能競賽表現亮眼，今年即將進入室內空間設計科就讀的新生林函瑋國中時就參加二林工商技藝班，此次再拿下油漆裝潢職種青少年組的全國金牌。而裝潢技術科學生陳聖傑則拿下窗木工職種全國第4名，施勝華則獲「砌磚職類」全國第4名。

林函瑋對室內設計有興趣，從基本工練起，即使要與油漆為伍，都不以為苦，此次參賽雖初賽只獲第4名，但她並未氣餒，國中畢業前，每天放學後都奔赴二林工商夜訓，並在指導老師江雅微、黃晨琬及邱智麟等人的指導下不斷修正技法，更以李清照的詩詞「一剪梅」中的「花自飄零水自流」為靈感，將相思的意境巧妙呈現在作品中，採用型染、乾戳、減法等技法，讓作品呈現出精美的表現。

指導老師黃晨琬與江雅微表示，函瑋對自己的要求很高，擁有職人的特質，不願因圖案複雜而簡化圖形，這種專業精神讓他的作品顯得更加出色。

高二的陳聖傑在分區賽門窗木工職類中，勇奪銅牌，晉級至全國決賽，一度看到前後兩位選手進度超前而緊張，不過在高壓的比賽環境下，堅持不懈，與自己競賽長達18小時，終能拿下佳績。

施勝華則拿下「砌磚職類」國第4名佳績，創下個人近兩年來最佳紀錄，出色表現也吸引了業界人士注意。

建築科主任蔡逸凡表示，木工需要很高的專注力和耐心，訓練場地不像其他職種可以坐下或是吹冷氣，機器操作的專注度要求極高，才能呈現完美的作品。陳聖傑對此次比賽成績還不甚滿足，希望未來能再挑戰其他比賽，他的精神值得嘉許。