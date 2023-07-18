快訊

飯店備品該不該拿？友說她太省 房務員曝一理由：放心全拿走

遭谷辣斯批霸凌 王鴻薇酸：不怕「聖母峰」轉移焦點

南投信義鄉農會大陸市場通路全斷 與網遊業者合作開闢新商機

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
信義鄉農會面對兩岸通路市場全部斷絕，目前已全面放棄大陸市場，農會決定另闢蹊徑，與網遊業者合作創造新商機。記者黑中亮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義鄉農會面對兩岸通路市場全部斷絕，目前已全面放棄大陸市場，農會決定另闢蹊徑，與網遊業者合作創造新商機。記者黑中亮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣長許淑華正率13鄉鎮農會負責人前往浙江杭州開闢商機，以梅鄉著稱的信義鄉農會表示，過去兩岸商貿以小三通為主，但受到疫情封閉影響，原已打開對岸通路市場，現在已全部斷絕，加上大陸法令修正，正常貿易的規範過多，對農會而言已不符市場效益，目前已全面放棄大陸市場。

信義鄉農會指出，過去每個月都有數十個大陸遊遊考察團前來互動交流，甚至當場直接購買在地各種的農產品，但目前只能依靠國內旅遊團的購買力，以梅酒為例，以前剛和蘇州一家代理商簽下代理合約，銷售狂野、柔水等酒類產品，一年有上千萬的出貨量，但在起步階段就遇到疫情，3年多過後又轉到別家去採購，所以這條線已斷掉。

而梅子系列產品，8年多以前，做為健康食品原本是很紅、很熱銷的產品，信義鄉也和廈門的代理商合作，以小三通為途徑，不只賣梅酒、梅精的系列產品，但隨著大陸商務法重新規範兩岸貿易，要求必須透過正常貿易，才能上架到內地各種的通路，以致更嚴格的審核規範，對小型貿易的兩岸農產品交易，增加太多阻力，讓信義鄉農會不得已全面放棄大陸市場。

梅子夢工廠指出，信義鄉農會面對少了大陸市場的壓力，曾經與電影「海角七號」合作開發「馬拉桑」酒，這次再和網遊「三國志・戰略版」結盟，訂製煮酒論英雄主題梅酒及潛龍陣主題梅醋，會在遊戲中派送共500瓶青梅酒與青梅醋，此外只要在梅子夢工廠線上網站買任意商品，還可領遊戲限定虛寶卡，與網遊業者合作另闢蹊徑，創造新商機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

信義鄉農會面對兩岸通路市場全部斷絕，目前已全面放棄大陸市場，農會決定另闢蹊徑，與網遊業者合作創造新商機。記者黑中亮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義鄉農會面對兩岸通路市場全部斷絕，目前已全面放棄大陸市場，農會決定另闢蹊徑，與網遊業者合作創造新商機。記者黑中亮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義鄉農會面對兩岸通路市場全部斷絕，目前已全面放棄大陸市場，農會決定另闢蹊徑，與網遊業者合作創造新商機。記者黑中亮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義鄉農會面對兩岸通路市場全部斷絕，目前已全面放棄大陸市場，農會決定另闢蹊徑，與網遊業者合作創造新商機。記者黑中亮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農會 疫情 小三通

延伸閱讀

操太兇？金門小三通班班客滿 X光機傳故障民眾入關塞車

庫存高、新車少…自行車廠減班主因

研華今年營收拚成長

疑光電掮客申請大佃農遭拒 竟投訴南市府反咬農會

相關新聞

中央同意興富發拆肇事塔吊 中市尚未准許9處建案復工

中捷事故造成1死14傷，中央職安署17日同意肇禍的興富發文心愛悅建案拆除塔吊，因颱風、汛期等原因，避免造危害公安。台中市...

影／用雞屎味配飯 南投中寮生態農場遭控排糞便汙水

南投中寮龍南路一處生態農場標榜友善放養雞、豬，但居民質疑畜糞便汙水排放入溪，空氣瀰漫惡臭也汙染水源，影響當地數十年，近年...

信義鄉農會大陸市場通路全斷 與網遊業者合作開闢新商機

南投縣長許淑華正率13鄉鎮農會負責人前往浙江杭州開闢商機，以梅鄉著稱的信義鄉農會表示，過去兩岸商貿以小三通為主，但受到疫...

不再聞到豬屎臭 彰化3年斥資7.6億打造為養豬模範縣市

彰化縣養豬頭數約73萬6千頭，為全國第3大養豬大縣，縣府3年來，爭取到中央養豬產業百億基金7.6億元經費，改善廢水處理、...

糖鐵國家綠道彰化段完工 鐵道元素點亮自行車道

彰化縣溪湖鎮到溪州鄉長達15.5公里的糖鐵國家綠道已完工，彰化縣長王惠美今天前往試乘，王惠美說，此段廊道把多處髒亂點整理...

台中登革熱+1 累積沙鹿、大里2本土、北屯男童疑感染

台中登革熱疫情增溫，繼七月初住沙鹿年輕男子有台南活動史，證實為台中首例本土登革熱確定個案後，今再添一本土案例為大里區70...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦