南投信義鄉農會大陸市場通路全斷 與網遊業者合作開闢新商機

南投縣長許淑華正率13鄉鎮農會負責人前往浙江杭州開闢商機，以梅鄉著稱的信義鄉農會表示，過去兩岸商貿以小三通為主，但受到疫情封閉影響，原已打開對岸通路市場，現在已全部斷絕，加上大陸法令修正，正常貿易的規範過多，對農會而言已不符市場效益，目前已全面放棄大陸市場。

信義鄉農會指出，過去每個月都有數十個大陸遊遊考察團前來互動交流，甚至當場直接購買在地各種的農產品，但目前只能依靠國內旅遊團的購買力，以梅酒為例，以前剛和蘇州一家代理商簽下代理合約，銷售狂野、柔水等酒類產品，一年有上千萬的出貨量，但在起步階段就遇到疫情，3年多過後又轉到別家去採購，所以這條線已斷掉。

而梅子系列產品，8年多以前，做為健康食品原本是很紅、很熱銷的產品，信義鄉也和廈門的代理商合作，以小三通為途徑，不只賣梅酒、梅精的系列產品，但隨著大陸商務法重新規範兩岸貿易，要求必須透過正常貿易，才能上架到內地各種的通路，以致更嚴格的審核規範，對小型貿易的兩岸農產品交易，增加太多阻力，讓信義鄉農會不得已全面放棄大陸市場。

梅子夢工廠指出，信義鄉農會面對少了大陸市場的壓力，曾經與電影「海角七號」合作開發「馬拉桑」酒，這次再和網遊「三國志・戰略版」結盟，訂製煮酒論英雄主題梅酒及潛龍陣主題梅醋，會在遊戲中派送共500瓶青梅酒與青梅醋，此外只要在梅子夢工廠線上網站買任意商品，還可領遊戲限定虛寶卡，與網遊業者合作另闢蹊徑，創造新商機。

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