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不再聞到豬屎臭 彰化3年斥資7.6億打造為養豬模範縣市
彰化縣養豬頭數約73萬6千頭，為全國第3大養豬大縣，縣府3年來，爭取到中央養豬產業百億基金7.6億元經費，改善廢水處理、畜牧廢料等問題，農業處今天發表成果時，農業處長邱奕志說，相信彰化縣養豬產業絕對可以蛻變，成為全國養豬產業的指標及模範縣市。
彰化縣內養豬戶有576戶，養豬頭數約73萬6千頭，佔全國總產量14%左右，因此常造成生產、居住、生態三方的矛盾及衝突。為提升彰化養豬產業水平，輔導豬農改善畜舍環境，縣府從2021年、2022年開始，分別向中央爭取到2.1億、1.8億元，金額均是全國第一，今年也已爭取到3.7億元，改善設備，提升飼養條件及環境。
農業處長邱奕表示，縣府輔導養豬產業導入新式密閉水簾及高床設備、提升廢水處理設備及購置自動化省工設備，以及自動化管理，總計輔導165場，經行政院農業委員會評定為全國第一名。
邱奕志說，縣府3年前成立智慧農業推廣中心，導入畜牧產業智慧化，讓民眾可以透過雲端、手機APP都可以即時了解豬隻的狀況，此外，縣府也積極輔導中小型養豬場，改善廢水處理、畜牧廢料等問題，相信3年後，彰化縣養豬產業絕對可以蛻變，成為全國養豬產業的指標及模範縣市。
彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，中央從2021年開始挹注養豬產業百億基金，從源頭的減廢，到技術、設備提升，讓養豬業擺脫髒臭的刻板印象，生產讓消費者更安心及放心的豬肉。彰化縣在百億基金計畫裡，近3年的申請及執行可以說是全國第一，提升整體技術及設備，更加符合氣候環境需求，希望可以生產出更符合國人的優質豬肉。
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