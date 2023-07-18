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糖鐵國家綠道彰化段完工 鐵道元素點亮自行車道

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
糖鐵國家綠道彰化段近日已完工，除了打通明道大學至溪州鄉舊鐵道路段斷點，也加入許多鐵道元素。圖／彰化縣政府提供
糖鐵國家綠道彰化段近日已完工，除了打通明道大學至溪州鄉舊鐵道路段斷點，也加入許多鐵道元素。圖／彰化縣政府提供

彰化縣溪湖鎮到溪州鄉長達15.5公里的糖鐵國家綠道已完工，彰化縣長王惠美今天前往試乘，王惠美說，此段廊道把多處髒亂點整理後，打通明道大學至溪州鄉舊鐵道路段斷點，沿線風光明媚，相信未來會成為南彰化自行車綠廊道的最佳休憩打卡景點。

糖鐵國家綠道彰化段今年7月完工，王惠美今天與多位縣議員李浩誠、吳錦潭、溪州鄉長江淑芬、縣議員劉淑芳服務團隊、北斗鎮代理鎮長吳禎祥、溪州鄉民代表會主席莊正雄等地方人士一起去試騎自行車，一路騎到明道大學有機農場。

王惠美表示，糖鐵國家綠道彰化段北起溪湖糖廠，往南經埤頭鄉明道大學，連接至溪州森林公園，廊道全長度約15.5公里，未來希望將鄰近景點做點線面串聯，，也能夠保存在地鐵道文化，歡迎大家前來體驗這處南彰化觀光休閒新景點。

王惠美說，縣府為保存中部地區重要的糖業文化資源，2020年爭取到中央補助1千萬元辦理溪湖至埤頭段糖鐵綠廊空間營造，2021年再爭取到2496萬元，打通明道大學至溪州鄉舊鐵道路段斷點，延伸至溪州森林公園，並全線檢討設置路線識別系統，長度約1.75公里，將原本髒亂的地點整理後，並加入許多鐵道元素，打造成適合民眾散步與騎乘自行車的廊道。

糖鐵國家綠道可欣賞兩側綠油油有機農田，也可在苦楝大樹下乘涼休息，王惠美說，透過導覽解說牌及可愛鳥類公仔，瞭解當地的黑翅鳶、黃鸝等重要生態資源，搭配獨特五分車旗站、貨運蓬車等糖鐵鐵道元素，未來將成為南彰化自行車綠廊道新亮點。

縣府城觀處處長王瑩琦表示，糖鐵國家綠道彰化段串連溪湖糖廠和舊溪州糖廠（現為溪州森林公園）兩節點，打破單一節點保存的思維，規劃文化路徑綠廊連結糖業資源，與現有的五分車鐵軌並行，連結周邊溪湖中央公園大型綠地，沿線設有特色節點和舊鐵道設施，串接埤頭環鄉自行車道，將斷點完整串接，民眾可自行規劃自行車遊程，上午逛溪湖糖廠，沿著五分車鐵軌到中央公園遊玩，下午騎乘自行車漫遊欣賞鐵道風情，相信遊憩路線打通後，能吸引國內外更多自行車客前來體驗。

糖鐵國家綠道彰化段近日已完工，彰化縣長王惠美今天與地方人士前往視察，並邀請大家來體驗這處南彰化觀光休閒新景點。記者林宛諭／攝影
糖鐵國家綠道彰化段近日已完工，彰化縣長王惠美今天與地方人士前往視察，並邀請大家來體驗這處南彰化觀光休閒新景點。記者林宛諭／攝影
糖鐵國家綠道彰化段近日已完工，除了打通明道大學至溪州鄉舊鐵道路段斷點，也加入許多鐵道元素。圖／彰化縣政府提供
糖鐵國家綠道彰化段近日已完工，除了打通明道大學至溪州鄉舊鐵道路段斷點，也加入許多鐵道元素。圖／彰化縣政府提供
糖鐵國家綠道彰化段近日已完工，彰化縣長王惠美今天與地方人士前往試乘，並邀請大家來體驗這處南彰化觀光休閒新景點。記者林宛諭／攝影
糖鐵國家綠道彰化段近日已完工，彰化縣長王惠美今天與地方人士前往試乘，並邀請大家來體驗這處南彰化觀光休閒新景點。記者林宛諭／攝影

自行車 鐵道 王惠美 彰化

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