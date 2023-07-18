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台中科湳愛琴橋缺慢車道 騎士上橋怕怕

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
科湳愛琴橋沒有慢車道與自行車道，不少騎士膽戰心驚。記者陳秋雲／攝影
科湳愛琴橋沒有慢車道與自行車道，不少騎士膽戰心驚。記者陳秋雲／攝影

台中市西屯區科湳愛琴橋連接中科與水湳園區，獨特造型成為拍照打卡熱點，不少自行車騎士說，這座橋未設機車道，更沒有自行車道，騎士穿梭在車陣間很危險，希望利用橋中央預留空間打造自行車道。建設局表示將再評估。

科湳愛琴橋屬於斜張橋，塔柱造型像豎琴，塔高72公尺，加上鄰近中央公園與抹茶湖，2020年初落成後，吸引不少遊客；這座橋梁跨越台74線中清地下道，縮短中科、水湳園區之間的直線距離。

機車騎士說，這座橋是通往中科的捷徑，但單側只有兩線道，內側屬於快車道，禁行機車、自行車，騎在外側車道特別有壓迫感，上下班仍得在車陣中穿梭。自行車騎士說，科湳橋視野好，常有騎士直行而上，但與快車、機車爭道，常騎得心驚肉跳。

有車友說，科湳愛琴橋中間有一大段綠帶，不解為何不能擴寬車道，畫出慢車道或自行車道，對機慢車也會比較安全。議員楊大鋐說，不少民眾陳情，盼拓寬科湳橋車道，至少要讓慢車族有安全感，對騎士更友善。

台中市建設局表示，科湳愛琴橋車道為配合銜接前後路段，採雙向各2車道設置，最外側作為汽車、機車及慢車使用，也開放行自行車通行，內側為快車道，僅供汽車行駛。

建設局表示，科湳橋中央的綠帶屬於保留空間，為配合水湳轉運中心與軌道建設而預留，目前暫時規畫為景觀綠廊；議員建議增設自行車道，將先評估現有空間是否可畫設，若無法會進一步研究橋梁中央預留空間是否可用；呼籲駕駛或騎士行駛科湳橋時注意安全。

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