遭批演唱會沙漠 中市府：音樂祭聲量高

台中市長盧秀燕被「捕獲」在台北小巨蛋，參加歌手陳奕迅演唱會，藍綠議員熱議台中欠缺演唱會場地，更是「演唱會沙漠」。市府表示，台中巨蛋招標雖延後到8月1日，對開標有信心；台中中小型音樂祭發達，每場次都吸引人潮，下半年有天王、天后來開唱，市府已擇定國有地，將規畫音樂基地帶動產業。

日本建築師隈研吾設計的台中巨蛋，工程標案已6度流標，總預算追加到99.98億元，最新標案原訂11日開標，投標截止又延後到7月底，預計8月1日開標。

建設局表示，過去招標都有業者領標，但因為缺工、原物料上漲與工程難度等原因未標出，延後投標是為了讓業界更了解建築工法，對於開標有信心。市長盧秀燕近日與隈研吾會面，宣示蓋台中巨蛋的決心。

大型演唱會多以台北、高雄為首選，台中近年除「五月天」在洲際棒球場辦演唱會，幾乎沒大型演唱活動。無黨籍議員林昊佑說，台中巨蛋「孵」得慢，蓋巨蛋也需要時間，網友嘲諷台中是「演唱會沙漠」，市府應想辦法洗刷名聲，別讓台中人得跑北高聽歌。

民進黨議員張芬郁說，台中欠缺大型展演場地，盧市長才會跑到台北看陳奕迅演唱會，巨蛋工程已多次流標，市府要加速「孵蛋」；況且議會已同意通過追加預算，市府不能再用物價上漲等理由當藉口。

新聞局長鄭照新說，台中耕耘獨立音樂有成，台灣6大音樂祭，台中就占3個，去年「搖滾台中」2天湧入17萬人；即使非市區的清水「浮現祭」吸引3萬人湧入鰲峰山，「外埔春浪」吸引1.4萬人上山看表演。

新聞局表示，水湳中台灣電影中心近期將委外招商，規畫影視音產業進駐，可帶動音樂流行產業，另選國有土地，規畫打造音樂產業基地；另外洲際棒球場可容納2萬人，也可舉辦演唱會。