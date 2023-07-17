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童綜合醫院展出慢飛天使畫作 看見繽紛想像

中央社／ 台中17日電

童綜合醫院地下1樓轉角藝術空間，即日起至8月31日展出「慢飛天使才藝培訓展」，展出35幅慢飛天使才藝培訓營的畫作，讓社會大眾可以看見心智障礙者筆下的繽紛想像。

童綜合醫院今天發布新聞稿指出，童綜合醫院地下1樓轉角藝術空間，展出的「慢飛天使才藝培訓展」，是由社團法人台中市山海屯啟智協會才藝班中的學員所創作的作品，35幅畫作中運用水彩、色鉛筆、彩色筆，作品中可看出學員細膩心思。

山海屯啟智協會的黃社工表示，慢飛天使才藝培訓營是為心智障礙者所設立的才藝班，鼓勵家長讓心智障礙者走出家庭學習才藝，發展藝術潛能，創作過程中也能促進人際互動，並達到自我肯定及提升自信心，讓照顧者發覺心智障礙者優勢能力的一面，也有短暫的喘息機會。

希望社會大眾透過藝術認識心智障礙者，並心智障礙者藉由藝術創作展現其自我情感，並融入社區，透過展覽，增加才藝展現的機會，以促進身障者社區參與及文化平權。

才藝 畫作 身障者

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