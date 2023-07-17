聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中鍋烤節萬元抵用券來了 首波7月27日抽出100組
2023台中鍋烤節最受矚目的「十大火鍋燒烤店家票選」今開放投票，474家業者角逐台中鍋烤人氣王，首波100組萬元鍋烤抵用劵將在7月27日抽出。
經發局長張峯源指出，8月17日前在台中購物節APP「2023台中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得300組萬元鍋烤抵用劵及百萬汽車大獎。
張峯源表示，台中火鍋、燒烤商業者約有1000家，這次「十大火鍋燒烤店家票選」吸引近半數474家報名，反應踴躍。
報名業者，火鍋331家、燒烤141家，以西屯區98家最多，南屯區及北屯區分居二、三名；火鍋從傳統台式火鍋、酸菜白肉鍋、麻辣火鍋、牛肉鍋，到結合異國料理的泰式火鍋、日式湯頭；燒烤部分則包含多家知名品牌日式及韓式燒肉、串燒，口味多元應有盡有。
不少業者趁次機會祭出優惠加碼衝票數，贈送龍蝦、海鮮盤，有的免服務費及清潔費等，炒熱討論度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言