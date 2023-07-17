台中鍋烤節萬元抵用券來了 首波7月27日抽出100組

2023台中鍋烤節最受矚目的「十大火鍋燒烤店家票選」今開放投票，474家業者角逐台中鍋烤人氣王，首波100組萬元鍋烤抵用劵將在7月27日抽出。

經發局長張峯源指出，8月17日前在台中購物節APP「2023台中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得300組萬元鍋烤抵用劵及百萬汽車大獎。

張峯源表示，台中火鍋、燒烤商業者約有1000家，這次「十大火鍋燒烤店家票選」吸引近半數474家報名，反應踴躍。

報名業者，火鍋331家、燒烤141家，以西屯區98家最多，南屯區及北屯區分居二、三名；火鍋從傳統台式火鍋、酸菜白肉鍋、麻辣火鍋、牛肉鍋，到結合異國料理的泰式火鍋、日式湯頭；燒烤部分則包含多家知名品牌日式及韓式燒肉、串燒，口味多元應有盡有。

不少業者趁次機會祭出優惠加碼衝票數，贈送龍蝦、海鮮盤，有的免服務費及清潔費等，炒熱討論度。