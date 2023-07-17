鼓勵新人成家 中市府推送你好歸宿活動

台中市政府為祝福新人幸福成家，今天宣布推出「台中送你好歸『宿』活動」，只要新人於8月1日至10月31日辦妥結婚登記，就有機會抽中市值逾1萬4000元的飯店禮包。

民政局推出的「台中送你好歸『宿』」活動」，只要新人於今年8月1日至10月31日期間，前往台中市任一戶所辦妥結婚登記，且其中一方設籍台中，免登錄即可獲得抽獎機會1次，12對幸運新人將有機會獲贈市值超過1萬4000元的「嘉義新悅花園酒店豪華禮包」，歡迎佳偶把握機會，幸福成家好運成雙。

台中市民政局長吳世瑋表示，欣見市民覓得好歸宿，民政局這次推出12組「嘉義新悅花園酒店豪華禮包」，提供新人嘉義新悅花園酒店雙人甜蜜套房1晚住宿券，飯店並加碼贈送主廚鍋物套餐、佐登妮絲城堡門票、咖啡兌換券、飯店XO醬禮盒等好禮。

為提升市民婚育意願，吳世瑋說，包括提高生育津貼從1胎1萬元加碼至2萬元；更力推「托兒倍倍增」、「公幼再加量」、「區區親子館」等計畫；還有全台最低公托月費，家長每月只需負擔1500元，減輕青年家庭的育兒壓力。

吳世瑋表示，市府並從今年7月1日起全面補助公立幼兒園開辦延長照顧服務，5人即成班，每小時收費40元以下，6都最低，暑假期間也不中斷，讓民眾在台中安心成家，展現市府打造托育友善環境的決心。

除各項福利政策外，民政局指出，今年還推出21場次主題式單身民眾聯誼活動，目前已完成6場次活動，參加人數294人，成功促成72對單身男女互表心意，平均配對率近5成，自然不尷尬的交友環境，大幅提升配對率，後續還有15場次，已全面開放線上報名，歡迎符合資格的單身民眾踴躍報名參加。