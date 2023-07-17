斷絕水稻重金屬汙染 彰化東西二三圳今年要清溝

彰化縣東西二、三圳重金屬汙染長達半世紀，環保局多管齊下整治遭汙染農地和杜絕汙染源，今年拜訪農田水利署彰化管理處並提交汙染高潛勢灌溉渠道，希望合作清除溝底汙泥。農水署彰化管理處今天表示，只要環保局找到去化場址，可立刻動手清淤。

東西二、三圳流經彰化市西勢里、和美鎮、鹿港鎮，早年沿線製傘和水五金兩大產業發達，金屬表面處理工廠搭排灌溉溝渠，造成流域330公頃農地遭汙染和被迫休耕。環保局22年前開始實施工廠加嚴管理、汙水總量管制、長期監測汙染源，從源頭阻斷汙染源，但灌溉溝渠和區域排水的底泥殘留重金屬的疑慮一直未獲解決。

環保局今年4月拜訪農水署彰化管理處，雙方建立清除底泥的共識，6月環保局提交汙染高潛勢區地圖，建議配合農水署彰化管理處年度灌排溝渠清淤計畫，盡速展開作業。

農水署彰化管理處表示，已規畫配合環保局提報的計畫，合作清除汙染高潛勢區的灌排溝底泥，農水署負責挖起底泥後打包運送到環保局指定的去化場址，全程追蹤，清淤與運輸的費用由農水署負擔，環保局負責找場地堆放底泥及整治汙染，只要環保局找到地方，清淤作業即可展開。

環保局長江培根說，底泥經檢驗若重金屬含量超標，必須送進專業機構移除重金屬，如果底泥正常無汙染之虞，經乾燥等處理後可再利用，目前東西二、三圳已很少產生遭汙染稻子，為了確保食安，仍需清淤做好正本清源。