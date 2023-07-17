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許淑華出席兩湖論壇 助值10億元南投農產銷中國

中央社／ 南投縣17日電

南投縣長許淑華率團赴中國出席「兩湖論壇」並幫助農會開拓市場，預計促成價值逾10億元銷售合作意向書；但縣議員沈夙崢指出，意向書非正式訂購合約，效果多少民眾心裡有底。

第15屆西湖、日月潭「兩湖論壇」今天在中國杭州市登場，許淑華率農業、教育、文化局處官員前往交流，並協助促成新台幣10億2500萬元茶葉銷售合作意向書，第1批次4億元由南投縣農會總幹事曾明瑞代表簽署，讓與會的南投青農、農會代表都很開心。

許淑華透過縣府新聞稿表示，持續15年的兩湖論壇是兩岸城市交流典範，在秉持互信、互惠、互利原則上，全力推動杭州市與南投縣教育、文化、環保、農業、衛生、觀光旅遊等領域實質交流，特別是這次以「茶香飄兩湖，牽手謀福祉」為主題，擴大南投茶登陸行銷。

縣府表示，除首站在杭州市簽署銷售合作意向書，針對南投茶葉在對岸銷售溯源機制、聯合識別、推廣分級、杭州市茶葉南投館擴建等議題，雙方進行討論；許淑華說，南投茶遠近馳名，是愛茶人士首選，很樂意為南投農產品代言，打開更大市場。

民進黨南投縣議員沈夙崢指出，過去也曾多次簽署銷售意向書，但意向書執行效果多少，她認為民眾心裡都有底，因為畢竟不是正式合約，只是互相有共識，她在許淑華率團出發前也曾提醒，中國很多農產品與台灣相似、在地有生產，台灣農產銷往中國，是否能受保障、是否真有這麼大市場，這件事很令人懷疑。

許淑華 茶葉

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