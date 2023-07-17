台中最美科琴橋上騎單車什麼感受？ 車友：心驚肉跳

民眾反映台中市西屯區科湳愛琴橋未留機慢車道，騎士沿中科路從中科園區到水湳經貿園區時，慢速車穿插在快車車陣間騎行，尤其自行車友更是膽戰心驚。議員楊大鋐認為市府應妥善利用橋中間預留的空間，建議先規劃自行車道。

建設局指出，科湳愛琴橋車道為配合前後銜接路段車道的，採雙向各2車道設置，最外側車道作為汽車、機車及慢車使用，也讓行自行車通行，中央分隔空間早期則是配合水湳轉運中心及輕軌留設，現況規劃景觀綠廊，議員建議設置自行車道，市府將再評估。

科湳愛琴橋銜接台74線中清地下道南北兩側中科路的橋梁，聯結水湳到中科園區的捷徑。機車騎士說，科湳愛情琴只有兩線道，內側是快車道，禁行機車、自行車，但騎在橋上特別有壓迫感，得在快車夾縫中找空間，尤其自行車友速度慢，在車陣中騎得心驚肉跳。

車友不解的是中間隔著一條綠帶，難道不能拓寬？議員楊大鋐說，接到不少人反映，希望市府改善科 湳愛琴橋的車道，對騎士更友善。

建設局表示，中間綠帶是預留未來通往轉運中心的輕軌動線，市府會研議在現有空間是否設置自行車道。