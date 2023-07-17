縣長王惠美許願「彰北快捷道路」預定2026年6月通車

有「彰北快捷道路」之稱的洋仔厝堤岸道路，總工程費13億元的第二標南北岸工程是最後一哩路，也是最艱鉅的一段工程，歷經6次流標才發包出去。縣長王惠美今天前往勘察時，有感而發地說，洋仔厝堤岸道路歷時20多年，「一定要在我任內完成」，縣府工務處表示，可在2026年6月全線通車，北彰交通更便捷。

工務處指出，洋仔厝堤岸道路工程全長7.9公里，其中第一標及第三標陸續在2019年底完工，第二標工程分為上、下游2標工程發包，第1標是6億3825萬元目前正在施工當中，另外1標因原物料調漲及缺工等因素，歷經6次流標在檢討工程預算後，第7次在7月7日才發包出去，總經費是7億1995萬元，總工程費為13億5830萬元。

工務處表示，洋仔厝堤岸道路第二標南北岸工程，位在鹿港鎮頂番婆「水龍頭故鄉」精華地段，北岸路線長約1165公尺，南岸路線長約1200公尺，北岸完工後道路寬度14公尺，南岸完工後道路寬度11公尺，由於位在全線河道束縮段也是建築物最密集路段，且上游緊鄰頭汴埤排水閘門，施工困難度大幅提升。

工務處指出，這項工程道路結構型式採河道內設置箱涵，以減少私有土地徵收，也可連帶將老舊護岸整治改建以符合河川治理計畫標準，下游段在新舊人和橋改建後，規劃增設二處水五金意象景觀平台，提供民眾更多休憩及親水空間等都是工程特色。

王惠美說今天前往視察表示，洋仔厝堤岸道路工程的最後一哩路，從阮剛猛縣長一直到現在，歷時20多年，「希望能在我任內完工」。工務處簡報時，回應縣長的期待，目前辦理南岸雙孔箱涵頂版施工作業，工程進度約55%，進度超前約21%，預定2025年3月完工，而下游段預定2026年6月完工，並可達成全線通車目標。