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23價肺炎鏈球菌疫苗放寬到65歲 南投縣買單今天起免費施打
近來國內目前感染呼吸道融合病毒（RSV）個案上升最多，中央推動71歲以上長者接種23價肺炎鏈球菌疫苗，南投縣府自費，讓縣內65歲長者就可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，增強自我保護力，避免同時被多種病菌侵襲造成重症，降低長者感染肺炎風險及重症死亡率。
南投衛生局長陳南松表示，肺炎高居全國十大死因第三名，倘民眾家中有65歲以上長者、5歲以下嬰幼兒、免疫低下患者或長期慢性病患者等肺炎鏈球菌感染症(IPD)的高風險族群，請多加留意身體健康狀況，若感染肺炎，鏈球菌常引起多種侵襲性病症，不可忽視應盡速就醫。
縣長許淑華表示，中央推動71歲以上長者免費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，但縣府埋單加碼，降低年齡至65歲起就可免費接種，只要持身分證及健保卡雙證件，即可免費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。
南投縣肺炎鏈球菌疫苗接種院所名冊詳見：https://reurl.cc/94WeQa，若有相關疑問，亦可撥打本縣防疫專線049-2220904洽詢。
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