台中新光遠百專用道撤除 尖峰仍堵車

台中市政府交通局15日起，撤掉惠中路「新光遠百專用道」，要求百貨業者在市政北七路、惠中路口及台灣大道、惠中路口增派義交指揮交通，降低百貨車流對周邊交通的衝擊。記者觀察，這項措施對交通雖有改善，但尖峰時間還是出現塞車。

台中市西屯區7期商圈有新光三越中港店、台中大遠百兩大百貨公司，每逢假日與周年慶活動期間，暑假期間均帶來車潮，造成周邊交通打結。市府原在惠中路圍交通錐，被議員批評是「特權專用道」。

惠中路「新光遠百專用道」15日裁撤後，記者在尖峰時段觀察，從台灣大道來的方向右轉進百貨公司停車場，進場速度消化緩慢，造成大排長龍。從市政路來的方向左轉進市政北一路百貨公司停車場時，雙方車隊就會打結，出現壅塞，總體而言有改進但尖峰時間，但還是出現塞車。

交通局長葉昭甫表示，交通局自2019年起，針對此周邊路段，陸續調整多項交維措施，滾動檢討後，評估管制封堵不如合理疏導，從今年6月10日起，取消「市政北七路/惠中路」東行方向禁止左轉的措施，仍維持現況假日禁止迴轉，15日起，進一步撤銷「惠中路」南向外側車道交通錐布設，希望降低對周邊居民及通過性車流的影響。

交通局要求業者拚經濟，更要善盡交通維護責任，這波調整包含提高特約停車場折抵優惠從不限金額發票消費折抵3小時等，所需運用的成本均由業者負擔。

七期百貨商圈特約停車場包含惠中(A、B)、惠來、新市政地下、市政公園地下停車場。