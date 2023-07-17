台中團膳商列黑名單 遭爆改名再投標

台中市一家食品公司供應全市34校、上萬名學生午餐，遭爆雞腿來源非國產食材，市府調查後，終止學校契約、追回國產食材獎勵金54萬元，近日業者又遭爆「改名再投標」。教育局主秘郭明洲表示，教局將協助改名前後簽約的學校解除契約。業者喊冤，公司已賣掉，接手業者也表示，並未投標學校午餐。

台中市議員陳文政6月在質詢時爆料，有家午餐供應商供應的棒棒雞腿疑來源不明，市府教育局、衛生局稽查時，指業者未提出國產食材履歷，教育局處分扣20點，要求學校終止契約，並追回三章一Q國產食材獎勵金54萬元。

業者則發給學校律師函，內容說明若學校執意解約造成廠商損害，將「採取一切法律責任」、「希勿自誤」。台中市長盧秀燕答詢強硬表示「學校放心解約」，市府會做學校的靠山，展現捍衛校園食安的決心。

這家團膳公司負責人已換人，原業者表示，目前學校有簽過約的是原公司，他已賣掉公司，接手的業者也沒有計畫承包學校午餐。

教育局表示，針對該業者改名前已簽約的學校與改名後再投標情事，教育局將輔導已簽約學校與該廠商解除契約，並要求負責採購的學校依採購法將這家廠商列為拒絕往來廠商，刊登政府採購公報。

教育局指出，學校辦理午餐採購是自主權責，不需經過教育局審核，目前學校112學年度午餐招標尚在採購期間。