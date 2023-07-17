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彰化重金屬汙染高風險區 年底列管

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線報導
彰化縣曾有廣達330公頃農地慘遭重金屬汙染，環保局多管齊下整治及杜絕汙染源。圖／彰化環保局提供
彰化縣曾有廣達330公頃農地慘遭重金屬汙染，環保局多管齊下整治及杜絕汙染源。圖／彰化環保局提供

彰化縣曾有廣達330公頃農地慘遭重金屬汙染，環保局多管齊下整治及杜絕汙染源，近日完成工業汙管制區第三階段說明會，環保團體代表到場表達支持，與會的工廠業者都無異議，彰化縣汙染高風險工廠和汙水今年底將全數納入管制區及總量管制。

北彰化早年製傘和水五金兩大產業發達，金屬表面處理工廠林立在東西二圳、三圳流域，大多為違章的中小型農地工廠長年搭排灌溉溝渠，造成灌溉渠道沿線農地重金屬汙染，330公頃農地被迫休耕。

環保局整治農地並實施加嚴管理、總量管制、長期監測，從源頭阻斷汙染源，2016年、2018年先後公告彰化市及和美鎮、秀水鄉、花壇鄉部分區域為東西二、三圳水汙染的第一與第二階段總量管制區，公告約35公頃土地為水汙染管制區。

環保局本月13日辦理第三階段總量管制區修訂說明會，範圍從洋子厝溪鹿港流域到出海口，面積約40公頃。彰化縣環保聯盟非常贊成擴大總量管制區，彰化縣公害防治協會也希望了解環保局水質監測公開開資訊，期待管制措施影響降到最低。

在高汙染風險的區域排水和灌溉渠道，環保局設置13個水質自動監測站，監測站感測河川渠道水質重金屬超標，立即傳輸訊號通知環保局稽查；環保局在汙染性工廠搭排流域的河川溝渠放置樹脂包「卡」住和吸附重金屬，定期回收檢驗以溯源追查上游工廠。

農地工廠長年搭排灌溉溝渠，溝渠底泥可能殘留超量重金屬，讓北彰化的東西二圳、三圳流域農地時不時種出鎘米，環保局實施總量管制和加嚴管理的同時，今年4月拜訪農田水利署彰化管理處，希望雙方合作清除重金屬高風險灌溉溝渠底泥。

農地工廠 水質 超標 鹿港 水利署

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