中市府擬蓋空中步道 串聯水湳到巨蛋

台中水湳經貿園區各項重大建設預計2025年陸續啟用，當地人士反映周邊道路太窄、大型建設各自獨立，不利發展。市府都發局表示，已辦理「台中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊先期規畫」，計畫以空中步道串聯沿線重大建設基地，直到巨蛋、洲際棒球場。

水湳經貿園區被視為「台中七期2.0」，大型建設包含台中會展中心、綠美圖、中台灣影視中心已啟用，另有台灣智慧營運塔等四大建設，鄰近北屯巨蛋棒球園區，民眾一邊肯定大型公共建設，但也抱怨這樣是否帶動房價又要漲一波？同時反映，當地現有道路容易塞車，雖規畫了捷運橘線，但動工還遙遙無期。

議員楊大鋐指出，會展中心經費58億、綠美圖32億、中台灣電影中心16.8億、水湳轉運中心39億、台中巨蛋近百億，至少花了245.8億，但缺乏中軸線，造成各建設各自獨立，沒有串聯起來很可惜。

楊大鋐說，園區內的台灣智慧塔歷任三位市長，因想法不同、一改再改，定位至今不明，為該基地發展蒙上一層陰影，也讓水湳經貿園區看似投入許多重大建設，缺乏區塊整體性，呼籲市府積極推動水湳串聯到巨蛋，把重大建設發揮最大效益。

市府都發局表示，為串連水湳經貿園區各項重大建設，都發局已完成「台中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊先期規劃案」，納入都市計畫通盤檢討，由開發單位依指定位置施設。

都發局指出，「台中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊先期規畫」，規畫以空中步道、通廊串聯水湳經貿園區到台中巨蛋，打造台中觀光遊憩空中廊道。

都發局指出，台中會展中心與轉運中心立體通廊在中央公園北側經貿專用區，北起科湳愛琴橋接中科路兩側環中路二段、南到經貿七路，包括水湳轉運中心及未來捷運站出口青翠園戶外停車場丶國際會展中心及展覽館綠美圖及文化館經貿專用區觀光購物商業區。

都發局指出，將進一步以中央公園為核心，串聯台中巨蛋、洲際棒球場百貨商場；往西南串聯筏子溪大型水域；利用原來的捷運基礎設施改為高架自行車道，銜接大台中環城自行車道大環線，聯繫中科自行車道系統及都會公園。