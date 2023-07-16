北斗鎮長補選二人競總成立！楊麗香哽咽喊冤 強調向媽祖發誓絕沒貪汙

彰化縣北斗鎮長補選將於8月5日投票，目前形成選5搶1競爭激烈情勢，無黨籍前鎮長楊麗香代夫出征，另一名參選人顏宏霖今天均成立競選總部，楊麗香哽咽替因案入獄的丈夫前鎮長李玄喊冤說，她已在媽祖婆前發誓他們絕沒有貪汙，如果有一定會受媽祖婆最嚴厲的處罰。

楊麗香今天成立競選總部，場面熱烈，包括北斗奠安宮董事長陳在、北斗鎮農會總幹事陳瑩昇父子、前北斗鎮農會總幹事顏銘揚等人都到場表達支持。

前北斗鎮長李玄在於2017年在妻子楊麗香任鎮長期間涉嫌指示清潔隊放行讓清運業者將建築廢棄物進垃圾掩埋場傾倒，被依圖利罪判刑1年10月定讞，今年5月入監執行，因此舉行北斗鎮長補選。

楊麗香今天也哽咽為李玄在喊冤表示，李玄在絕沒有貪汙，從沒有錢進他們自己的口袋，但坊間許多抹黑，她希望鄉親用選票支持她，讓她繼續完成李玄在對大家的承諾，包括敬老123、安幼321及第三公墓多功能運動場館的建設，更強調，這10年每年鎮庫都有剩餘1億多的經費，均用於社會福利與公共建設。

楊麗香也說，北斗的遠東戲院每當選舉就成為議題，因縣府已指定為縣定古蹟，才無法做任何推動，一定要等縣府編列預算俢復完成後，才能做活化，未來將如紅磚市場做文化市集、假日廣場規畫，吸引年輕人回流。

而第三度參選北斗鎮長的參選人顏宏霖今天也成立競選總部，今天則有北斗鎮代會主席陳世凱等人到場支持，顏宏霖則強調「要終結13年的家族政治」，也提出應撤銷遠東戲院為「縣定古蹟」，重新活化，才能帶來商機和人潮。

顏宏霖說，北斗最大困境就是公所與鎮代會長期溝通不良，會影響建設發展，他5年來向鎮代、里長等拜訪請益，獲得大家的支持，希望未來能一起帶動北斗發展。